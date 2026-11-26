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Emanuel Roșu, trimisul FANATIK la Campionatul Mondial U17 din Qatar, a analizat jocul naționalei noastre după 0-1 cu Mexic și 0-1 cu Venezuela. Jurnalistul a explicat, într-un dialog cu Cristi Coste la FANATIK SUPERLIGA, că s-ar putea ca adversarii României să fi fost subestimați, iar acum toată lumea trebuie să se trezească.

Emanuel Roșu a trăit pe viu meciurile naționalei U17 și nu pare prea optimist după 0-1 cu Venezuela

„Am jucat o prelungire a meciului cu Mexicul, dar într-o versiune mai epuizantă a echipei naționale. Continuă să fie marea problemă. Sincer, mă așteptam la un meci mult mai deschis decât cel cu Mexicul. Această echipă națională a României preia problemele naționalei mari. Se mișcă foarte dificil în ultimii 30 de metri adverși.

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Acolo e marea problemă, nu reușim să deblocăm nimic. Doar pe final, când am rămas în 10, am reușit oarecum să fim incisivi, să încheiem acțiunile. Am avut două șuturi pe poartă. Nu avem dinți, parcă încercăm să mușcăm cu o proteză pusă tot timpul. Asta e marea problemă a acestei naționale. Încercăm să jucăm modern, dar ne aglomerăm foarte mult, jucătorii se automarchează în multe momente. Nu știu dacă e vorba despre incapacitatea lor de a se conecta la turneul ăsta”, a explicat Emanuel Roșu la FANATIK SUPERLIGA.

România mai păstrează șanse reale la calificare dacă învinge Camerunul pe 27 noiembrie

Moralul este la pământ în sânul naționalei U17 după cele două înfrângeri de la CM din Qatar, însă naționala noastră mai păstrează șanse teoretice la calificare în top 32 dacă vom învinge Camerunul vineri, peste două zile.

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„E ceva nou și pentru ei să fie aici, chit că nu e prea mare presiune pe ei. Îi simt tensionați, emotivi. Nu cred că se așteptau să aibă parte de opoziția din primele două meciuri. E posibil să-și fi și subevaluat adversarii. Cu două-trei zile înainte, , să fie golgheteri. E o diferență mare între prognoza făcută și ceea ce au reușit. Aș fi curios să aflu dacă se simțeau atât de buni și credeau că vor câștiga meciurile fără probleme sau doar au încercat să supraliciteze.

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. După primul meci, simțeam că există frustrare, dar o vedeam ca pe o motivație. Aveam așteptări de la al doilea meci, cel cu Venezuela. Cu Mexicul n-a fost un meci groaznic, ieri am făcut un meci mult mai slab. Ieri erau la pământ, mulți dintre ei cu ochii în lacrimi”, a completat Emanuel Roșu.

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