„Nu cred că Daniel Pancu va mai rămâne la CFR Cluj!”. Predicție în direct, după situația dificilă din Gruia

Se destramă CFR Cluj? Situația clubului din Gruia nu generează cele mai fericite vești. Vezi pe Fanatik.ro ce se poate întâmpla cu Daniel Pancu din vara acestui an.
Mihai Dragomir
08.04.2026 | 09:53
Ce urmează pentru CFR Cluj? Pleacă și Daniel Pancu din Gruia? Sursa Foto: Colaj FANATIK.
CFR Cluj a intrat în play-off în acest sezon, după un sezon regular extrem de modest. Deși părea că ardelenii și-au revenit, situația financiară a clubului pune adevărate obstacole în calea performanței. Daniel Pancu (48 de ani) are șanse mari să se despartă, în aceste condiții, de fosta campioană a României la vară. Vezi pe Fanatik.ro toate detaliile.

Predicție în direct despre viitorul lui Daniel Pancu la CFR Cluj

FANATIK a anunțat în exclusivitate pe 31 martie că Neluțu Varga a reușit să plătească datoriile pe care CFR Cluj le avea. Totuși, situația de la clubul din Gruia continuă să fie incertă, cel puțin din punct de vedere al continuității lui Daniel Pancu pe banca tehnică. Tehnicianul român a calificat echipa în play-off când nimeni nu se mai aștepta, după o serie de rezultate foarte bune, însă specialiștii FANATIK sunt de părere că el va pleca din cauza presiunii financiare la care este supusă formația „feroviară”.

„Eu nu cred că Pancu va mai rămâne la CFR, chiar dacă se va califica într-o cupă europeană. Pentru că e foarte greu să lucrezi sub presiune tot timpul. Neluțu trebuie să facă rost de bani. Neluțu o să îi vândă 3-4 jucători la vară. N-ai cum! Trebuie să vină jucători. Și atunci ce-ți face? Biliboc, 2 milioane jumate, da? Korenica, 2 milioane jumate, ți l-a dat.

Matei Ilie sau Sinyan, care joacă foarte bine, da? Și pe 3-4 jucători iei vreo 7-8-10 milioane. Mergi anul viitor fără probleme, dar tu ți-ai slăbit echipa. Nu, nu poți să nimerești jucătorii an de an!”, a precizat moderatorul Horia Ivanovici, completat și de Vivi Răchită: „Pleacă toți, pleacă Bilașco, pleacă Mara, pleacă cei care aduc jucători. A plecat și Zamfir…”.

Daniel Pancu, resemnat după Universitatea Craiova – CFR Cluj 2-0

Daniel Pancu a încercat să găsească explicații pentru înfrângerea suferită de echipa sa. El s-a arătat extrem de dezamăgit după rezultatul final, considerând că jucătorii săi nu s-au ridicat la nivelul partidei.

„Ne-am pierdut reperele. Am făcut multe greșeli, le-am dat spații. E al treilea joc, au fost două la egalitate, dar unul pierdut în prelungiri. Azi am pierdut din nou, e clar că Universitatea Craiova e o echipă mai bună decât noi.  E clar că sunt mai buni decât noi. Nu putem să facem nimic!”, a spus, printre altele, Daniel Pancu după meciul din Bănie.

  • 11 meciuri consecutive fără înfrângere a legat CFR Cluj cu Daniel Pancu (04.12.2025 – 28.02.2026)
  • 14 victorii, 3 remize și 4 eșecuri în 21 de meciuri are Daniel Pancu la CFR Cluj

Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
