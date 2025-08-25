Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

„Nu cred că problema ţării este milionul ăla!”. Daniel Opriţa, reacţie dură: „Doar la Steaua ne uităm! Alţii au bugete mai mari şi nu sunt nici în play-off”

Daniel Oprița a avut o reacție dură, în direct la FANATIK SUPERLIGA, vizavi de discuțiile din spațiul public referitoare la sumele pe care Steaua le cheltuie anual.
Iulian Stoica
25.08.2025 | 07:30
Nu cred ca problema tarii este milionul ala Daniel Oprita reactie dura Doar la Steaua ne uitam Altii au bugete mai mari si nu sunt nici in playoff
Daniel Oprița, dezlănțuit vizavi de salariile care se plătesc la cluburile fără drept de promovare. Sursă foto: Colaj Fanatik

Aflată în al 5-lea sezon consecutiv în Liga a 2-a, Steaua nu are drept de promovare în SuperLiga nici în acest an, forma de organizare a clubului nepermițând acest lucru. Blamat de faptul că plătește salarii mari, în ciuda faptului că nu poate performanță, Daniel Oprița a reacționat.

Daniel Opriţa, reacţie dură: “Doar la Steaua ne uităm!”

În cadrul FANATIK SUPERLIGA, Daniel Oprița a ținut să puncteze faptul că nu doar la Steaua se plătesc salarii mari din banii publici, ci și la restul formațiilor fără drept de promovare. Antrenorul „militarilor” a ținut să puncteze că sunt alte echipe care oferă remunerații mult mai mari, tot din bani publici, dar care nu au ating nici măcar performanța elevilor săi, dimpotrivă, termină în a 2-a jumătate a clasamentului și nu produc nimic din academie.

„(n.r. – Cum reușești să mobilizezi jucătorii când nu puteți promova?) Sper să avem mai multe meciuri ‘oficiale’ în Cupă. Sunt mulți jucători tineri care vor să joace, să se afirme. Steaua este o echipă la care meciurile sunt televizate, stadionul e frumos și te poți exprima ca să faci pasul. Dacă nu poți promova aici, poți merge la Liga 1, sunt atâtea exemple.

Avem 6 jucători tineri, juniori, care se antrenează cu echipa și au intrat în meciuri oficiale. Asta trebuie să îi motiveze! Plus că mai sunt banii pe care îi iau, au și ei niște bonusuri, nu joacă degeaba.

(n.r. – Gigi Mustață spunea că sunt salarii de 4-5.000 de euro la Steaua) Și care e problema? Sunt câteva de 4-5.000 de euro, sunt și de 300 de euro, sunt și de 500-700 de euro. Sunt și de 1-2.000 de euro, așa cum sunt la toate echipele de Liga a 2-a din țară. Eu știu că sunt salarii la Liga a 2-a și de 8-10.000 de euro. 

„Nu cred că milionul cheltuit la Steaua e cea mai mare problemă din țara asta”

Sunt echipe cu buget, ele neavând drept de promovare, dar tot se dau salarii. Ne uităm doar la Steaua mereu, tot ce apare e despre Steaua! Nu deranjează pe nimeni că la echipele de ministere se cheltuie la rugby, la handbal și mai sunt altele, doar că nu le văd pe niciuna că joacă în cupele europene prin Champions League, dar se cheltuie oricum. Nu se uită nimeni la ele, dar banii se cheltuie!

Sunt echipe la care se cheltuie banii statului, doar că nu am văzut să se pună accent pe juniori. Din cele 9 echipe care nu au drept de promovare, să-mi spuneți una care scot jucători an de an și îl vând. Dacă nu există drept de promovare, măcar să creștem jucători, dar cine crește? Eu nu am văzut una să bage juniori de la ea, să văd că i-a crescut.

Noi l-am vândut pe Matei! Cine a mai vândut? Că nu știu! Să le luați pe cele 8 care sunt, că noi suntem a 9-a. Ce echipe au mai crescut? Au și ele salarii, aduc jucători din altă parte și joacă.

Facem și noi sport din banii ăștia, 1 milion de euro, nu cred că asta e problema în țara asta, milionul de euro. Sunt și alte echipe la care se cheltuie și mai mult, altele se și desființează și nu se mai discută. Noi măcar mai intrăm prin play-off cu banii ăștia, mai facem ceva. Altele termină pe 14 și tot banii ăștia îi cheltuie”, a declarat Daniel Oprița.

Daniel Oprița, dezlănțuit vizavi de salariile oferite la Steaua

