ADVERTISEMENT

În urmă cu trei zile, la Stockholm, România a pierdut 1-2 contra Suediei, în primul meci din ediția 2026 – 2027 de Liga Națiunilor. A fost un meci în care mai mulți jucători importanți din formula de start a lui Gică Hagi (61 de ani) au dezamăgit. Ionuț Radu (29 de ani), titular în La Liga, nu a dat deloc siguranță. Acesta a fost extrem de ezitant la ambele goluri. În plus, a mai primit un gol, anulat de VAR, foarte ușor. Mai merită acesta să fie titular?

Mai merită Ionuț Radu postul de titular în poarta naționalei? „Nu dă siguranță echipei!”

Gică Hagi a debutat cu stângul în ediția 2026 – 2027 din Liga Națiunilor. La Stockholm, în primul meci oficial al „Regelui” în mandatul său cu numărul 2 pe banca „tricolorilor”, România a pierdut, scor 1-2, cu Suedia. Echipa noastră s-a văzut condusă după numai 20 de minute, când Alexander Isak (27 de ani) l-a învins ușor pe Ionuț Radu. Peste nici 10 minute, Dennis Man (28 de ani) a egalat. Din păcate, la pauză nu s-a intrat la egalitate, pentru că starul lui Arsenal, Viktor Gyokeres (28 de ani), a marcat pentru 2-1 în minutul 43.

ADVERTISEMENT

Înainte de partida din etapa a 2-a a Ligi Națiunilor, la FANATIK SUPERLIGA s-a discutat intens și deschis despre . Horia Ivanovici nu a fost deloc impresionat de cele arătate de Ionuț Radu în Suedia. „Nu m-a impresionat și eu îl văd mai degrabă rezervă, nu titular, pe Ionuț Radu. Mie mi se pare un portar care nu dă siguranță echipei”, a spus moderatorul.

Prezenți în platoul emisiunii, foștii jucători de la Steaua, Vivi Răchită și Eugen Trică, au fost de aceeași părere: „Asta voiam să zic și eu, la ambele goluri a greșit / Foarte ușor a primit golurile”, au spus cei doi analiști.

ADVERTISEMENT

La nici 10 minute după pauză, Suedia se desprinsese la două goluri diferență. În minutul 54, Ionuț Radu a fost depășit de mingea șutată din afara careului mare de Elliot Stroud. Din fericire pentru români, după ce a revăzut faza la monitorul VAR, arbitrul ceh al partidei a anulat superba reușită pentru un henț. „Apoi a fost golul anulat, după părerea mea excesiv Suediei. Eu niciodată nu m-am simțit în siguranță cu Ionuț Radu în poartă. Asta e senzația când mă uit la meciuri”, a adăugat Ivanovici. „Dacă era (Florin) Niță, nu luam niciun gol”, adăugat și Răchită.

ADVERTISEMENT

Gică Hagi a surprins pe toată lumea la anunțarea lotului pentru cele patru meciuri din Liga Națiunilor, când nu l-a convocat pe unul dintre cei mai în formă portari din SuperLiga, e vorba de . Horia Ivanovici a spus că, în opinia sa, Popescu este un portar mult mai sigur decât Ionuț Radu și merita să fie adus la lot și pus între buturi. „Eu jucam fără probleme cu Laurențiu Popescu în poartă. Merita să fie titular. În afară de campionat, nu mi se pare nicio diferență între cei doi. Ba din contră, Popescu mi se pare un portar mult mai sigur decât Ionuț Radu”, a punctat moderatorul FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT

Cum ar putea arăta o națională a României cu mai mulți jucători tineri: Matei, Borza, Ianis Stoica și Doicaru

În dezbaterea de la FANATIK, moderatorul acesteia a adus în discuție și un subiect extrem de important pentru viitorul unei echipe naționale: întinerirea lotului și chiar a primului 11. Horia Ivanovici spune că, în formula de start, ar putea intra cu ușurință jucători de mare perspectivă ca Andrei Borza sau David Matei (ambii 20 de ani). Apoi, acesta spune că l-ar fi adus la lotul mare pe talentatul Iustin Doicaru (19 ani), transferat recent de la Farul în Turcia, la Rizespor. Ivanovici nu a uitat să-l amintească pe Ianis Stoica (23 de ani), .

„Aș fi jucat deja cu Borza în locul lui Bancu. Îl aduceam la lotul mare pe Doicaru. Eu jucam titular și cu Matei de la Craiova. L-aș fi chemat obligatoriu la lot pe Ianis Stoica. A dat 4 goluri și două pase de gol în prima ligă portugheză. Sigur e ceva de băiatul acesta”, a spus moderatorul emisiunii.