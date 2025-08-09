Nu dați click niciodată pe acest link! Noua metodă de înșelătorie online care vă poate goli conturile bancare

O nouă campanie de phishing vizează românii, avertizează Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC). Escrocii trimit emailuri care par a fi de la compania de găzduire web ROMARG, cu scopul de a fura parole și date bancare. Nu trebuie niciodată să dați click pe un astfel de link.

Mesajele susțin că ultima plată pentru serviciile de hosting nu a fost procesată și că acestea urmează să fie suspendate. Pentru a „rezolva problema”, utilizatorii sunt îndemnați să apese pe un link cu textul „Vizualizați factura”. Infractorii au realizat întreaga escrocherie astfel încât să pară credibilă.

E-mailurile conțin logo-ul ROMARG, sunt scrise corect și transmit sentimentul de panică, avertizând românii că urmează suspendarea serviciilor. Odată accesat, linkul direcționează către un site controlat de atacatori, unde sunt cerute informații sensibile: parole, date bancare și coduri OTP.

Țintele principale sunt conturile de firmă sau adresele profesionale, în special ale celor care folosesc servicii de găzduire web și email. DNSC recomandă , să se verifice cu atenție adresa expeditorului și, dacă oamenii au dubii, să acceseze direct site-ul companiei, tasând manual adresa.

Mesajul trimis pe Facebook și WhatsApp pe care nu trebuie să dai click

Tot mai mulți români primesc zilele acestea un mesaj scurt și aparent inofensiv: urmat de un link. Din curiozitate, mulți dau click fără să știe că în spatele acestui text se ascunde una dintre cele mai periculoase înșelătorii din online.

Linkul duce către un site fals care imită rețele de socializare și cere logarea. În acel moment, hackerii primesc acces la conturile tale, iar virusul trimite automat mesajul către toți prietenii tăi. Atacul se răspândește rapid pe WhatsApp, Messenger sau Instagram, profitând de naivitatea oamenilor.

Mesajul e scurt, fără explicații, și este trimis de un prieten care, la rândul lui, a căzut în această capcană. Odată ce linkul este accesat, site-ul cere datele tale de autentificare, fie pentru Facebook, fie pentru WhatsApp Web, și le folosește pentru a-ți fura parola. Astfel, în câteva minute, devii fără să vrei victima unei escrocherii foarte bine pusă la punct.

Specialiștii avertizează să nu deschizi astfel de linkuri și să ștergi imediat mesajul. Dacă ai introdus deja datele, schimbă parola urgent și activează autentificarea în doi pași. De asemenea, anunță-ți toți prietenii că ai fost victima unei tentative de scam, pentru a opri răspândirea fraudei.