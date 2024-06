Nu doar echipa de fotbal a României ne face mândri! Maria Coman a câștigat medalia de argint la Karate 1 Youth League: „Am învins Olanda și locul 1 mondial”

Karatista Maria Coman (19 ani) continuă să surprindă lumea artelor marțiale din România. Tânăra sportivă a câștigat medalia de argint la concursul mondial Karate 1 Youth League desfășurat în Croația.

Medalia e cu atât mai valoroasă pentru ea și pentru România pentru că a fost cucerită după de Maria a călătorit 24 de ore cu autocarul, iar înainte de concurs a fost în sesiune de examene și nu prea a avut timp de antrenamente.

Să facem și o paralelă cu fotbalul, Maria Coman a zdrobit în semifinale Olanda, scor 3-0. , dar în optimile de finală de la Campionatul European din Germania. Sperăm să „stoarcem” și acolo portocalele, fix cum a reușit Maria cu adversara sa din Olanda, locul 7 mondial.

Planurile Mariei Coman în perioada următoare: „Voi lupta pentru a câștiga aurul”

FANATIK a stat de vorbă cu Maria Coman după ce a cucerit medalia de argint la Karate 1 Youth League și a aflat ce va urma pentru sportiva în vârstă de 19 ani, care are în palmares zeci de medalii naționale și internaționale.

„Pentru mine, acesta medalie este una foarte valoroasa, nu numai pentru că am reușit să câștig încă o medalie de argint în seria concursurilor Karate 1- Youth League, dar mai ales pentru că am câștigat împotriva adversarelor mele cele mai puternice.

În sferturi, am câștigat împotriva sportivei numărul unu mondial din Germania, iar în semifinală am doborât locul 7 mondial, sportiva din Olanda. Finala nu a decurs așa cum am sperat, poate din cauza emoțiilor, a oboselii acumulate. Sau poate pentru că nu am reușit să mă concentrez îndeajuns, dar medalia de argint este o motivație pentru a obține locul 1 la următoarele competiții.

Voi lupta în continuare pentru a-mi atinge obiectivele și, mai ales, pentru a obține o medalie de aur, singura care îmi lipsește din palmaresul competițiilor WKF (World Karate Federation).

După acestă competiție, pregătirea continuă pentru Campionatul European Universitar de Karate din Ungaria și pentru Campionatul Mondial de Karate de Tineret din Italia. Pentru aceste competiții, îmi doresc rezultate cel puțin la fel de bune ca acesta”, a declarat Maria Coman pentru FANATIK.

Rezultatele Mariei Coman la Karate 1 – Youth League – Porec, Croația

Tur 1: România 8 – 0 Kosovo

România 8 – 0 Kosovo Tur 2: România 6 – 0 Slovacia

România 6 – 0 Slovacia Tur 3: România 4 – 0 Germania (locul 1 mondial)

România 4 – 0 Germania (locul 1 mondial) Semifinala: România 3 – 0 Olanda

România 3 – 0 Olanda Finala: România 1- 7 Canada