”Nu doar rezultatele de pe teren contează”. FRF îl atenționează pe Daniel Pancu după criza de nervi din Giulești

Echipa națională de tineret a României U21 s-a calificat pentru a patra oară consecutiv la Campionatul European! O performanță uriașă, umbrită însă de , în timpul , disputat marți, 15 octombrie, în Giulești.

FRF, avertisment pentru Daniel Pancu: ”Nu doar rezultatele pe teren contează”

Tehnicianul în vârstă de 47 de ani a intrat nervors pe teren pentru a se răfui cu arbitrul olandez Marc Nagtegaal, după un atac criminal cu talpa asupra lui Louis Munteanu.

Daniel Pancu a fost ținut cu greu de jucători să nu ajungă la arbitru, care i-a acordat cartonaș roșu selecționerului român. Incidentul s-a petrecut în minutul 28 al primei reprize, la scorul de 1-0 pentru România.

FRF nu a avut nicio reacție oficială după scandalul care va fi judecat de comisiile UEFA, însă la solicitarea FANATIK a făcut următoarele precizări:

”Federația Română de Fotbal își exprimă preocuparea în legătură cu incidentul în care a fost implicat Daniel Pancu în cadrul meciului România U21 – Elveția U21 și așteaptă cu maxim interes raportul observatorului de joc și al arbitrului. Aceste documente vor clarifica circumstanțele exacte ale evenimentului.

Performanța sportivă remarcabilă a echipei noastre Under 21 reprezintă un motiv de mândrie pentru întreaga comunitate fotbalistică din România. Totuși, pentru Federația Română de Fotbal, nu doar rezultatele pe teren contează, ci și conduita celor implicați în fotbal, fie că vorbim despre jucători, antrenori sau oficiali.

În continuare, este important să vedem ce abateri a comis Daniel Pancu, conform documentelor oficiale care vor fi puse la dispoziție de UEFA”.

Daniel Pancu a vorbit cu Răzvan Burleanu despre incident

Daniel Pancu a dezvăluit că a discutat cu președintele FRF, Răzvan Burleanu, despre incident. ”Am vorbit ieri cu Răzvan Burleanu. Era legat de ce scrie arbitrul în raport. Am înțeles că doar proteste. Mai departe vedem. Așteptăm.

Ei judecă la UEFA. Nu sunt primul caz de genul ăsta. Vedem cum se va termina. Am discutat de multe aspecte de viitorul fotbalului românesc, de educația fotbaliștilor, un raport pe care vreau să îl prezint în următoarea comisiei tehnice. Despre asta am vorbit.

Mi-am cerut scuze. Dar mă opresc. A fost imaginea mea șifonată. A fost benefic pentru echipă. Contează la final echipa. Echipa s-a calificat. Eu îmi voi primi pedeapsa cu mare demnitate și vom vedea cum voi fi judecat.

Nu sunt recidivist. E prima eliminare din cariera. Poate și ultima. Totul era legat de meciul din tur. Era greu pentru mine. Mi-era teamă că se repetă istoria. Chiar n-am putut să accept. E prima oară când sunt suspendat. Sper să fie și ultima”, a precizat selecționerul României U21, la .

Daniel Pancu: ”Am crezut că a murit Louis Munteanu”

Daniel Pancu și-a cerut scuze pentru ”gestul incalificabil” și este conștient de faptul că este pasibil de o suspendare drastică și ar putea conduce echipa din tribună la EURO 2025 din Slovacia.

”În primul moment, credeţi-mă, am crezut că a murit Louis Munteanu, Doamne-fereşte! Eu din unghiul în care eram am văzut că a primit o talpă cu crampoane direct în gât. Şi am crezut că s-a dus.

Apoi am văzut că mişcă şi că arbitrul scoate cartonaşul galben. În secunda aia m-am gândit la jucător, dar şi la un episod de la meciul tur din Elveţia, când am primit golul de 2-2 după un ofsaid de 3 metri şi fault. Pentru că noi eram calificaţi de mult cu acea victorie.

Dacă scrie România pe noi asta nu înseamnă că nu trebuie să fim respectaţi la nivelul adversarilor noştri. Eu îmi cer scuze, gestul meu a fost incalificabil. E prima eliminare din viaţa mea.

Mi-am pierdut cumpătul pentru că mă uitam la jucător şi nu credeam că mai poate să continue. Nu ştiu cum s-a văzut la televizor, dar de acolo s-a văzut foarte urât”, a spus selecţionerul, după meci.

”Regret. A contat, s-a întors decizia”

Daniel Pancu a mai adăugat: ”Regret, sigur că da, acum da. Dar poate dacă rămânea cartonaş galben poate acum nu mai vorbeam din postura de antrenor calificat la EURO. A contat, s-a întors decizia.

Am văzut bine că iniţial i-a dat galben, nu? Nu ai cum să dai doar galben la o intrare de genul ăsta. Eu nu am văzut galben vreodată în istoria fotbalului la o asemenea intrare. Nici acum 30 de ani, nu doar pe regulile de azi”.

’Daniel, am identificat în tine un antrenor cu mentalitate occidentală, nu de Arabia…’. Astea au fost cuvintele președintelui Răzvan Burleanu când m-au numit selecționerul U21! Sper că nu te-am dezamăgit, Prezi” – mesajul postat pe social media de Daniel Pancu, selecționerul României U21