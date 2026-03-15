Nu doar Steaua intră fără drept de promovare în faza play-off din Liga 2, știm și numele echipelor care au drept de promovare. Motiv bizar pentru care o altă echipă este blocată

ADVERTISEMENT

Liga 2 a avut parte de ultima etapă din sezonul regular sâmbătă, 14 martie. Cine sunt formațiile din play-off care au drept de promovare în SuperLiga în acest sezon și ce condiții sunt necesare pentru a beneficia de permisiunea de a intra în primul eșalon.

Echipele din play-off-ul Ligii 2 cu drept de promovare în acest sezon

A fost un sezon regular lung și anevoios în Liga 2. Echipele din a doua divizie din România au luptat una cu cealaltă timp de 21 de etape, iar acum se vor separa în play-off și play-out, care la rândul său presupune două grupe (A și B).

ADVERTISEMENT

Odată cu cunoaștem și formațiile care se vor întrece pentru a promova în SuperLiga: Corvinul, Sepsi, Chindia, Bihor, Voluntari și Steaua. Nu toate au însă dreptul de a promova.

Pe lângă Steaua, cea care este deja obișnuită să nu poată promova din cauza formei sale de organizare și pentru care , există încă un club care nu poate juca sezonul viitor în SuperLiga.

ADVERTISEMENT

Mai exact, conform , nici FC Bihor nu poate obține licența pentru a promova. Motivul? Echipa pregătită de Erik Lincar nu are echipă U15 de fete care să concureze în competițiile FRF la momentul închiderii perioadei de licențiere, iar această condiție este una obligatorie. Așadar, doar Corvinul Hunedoara, Sepsi OSK, Chindia Târgoviște și FC Voluntari pot face pasul în SuperLiga în actualul sezon.

ADVERTISEMENT

Clasament și program play-off Liga 2

În Liga 2, față de SuperLiga, punctele nu se înjumătățesc după terminarea sezonului regular. De asemenea, toate cele 6 echipe din play-off vor juca 10 etape (tur-retur). Promovarea directă este asigurată de locurile 1 și 2, în timp ce barajul de promovare devine accesibil doar prin ocuparea pozițiilor 3 și 4.

Tabela Berger este baza stabilirii programului pentru cele şase echipe din play-off. Mai exact, numărul corespunzător fiecărei echipe va fi alocat în funcţie de poziţia ocupată de fiecare formație la finalul sezonului regular. Astfel, prima etapă se va juca după următoarea schemă: 1-6, 2-5 și 3-4.

ADVERTISEMENT

Clasament play-off Liga 2

1. Corvinul – 53 de puncte

2. Sepsi – 44 de puncte

3. Chindia – 40 de puncte

4. FC Bihor – 39 de puncte

5. FC Voluntari – 39 de puncte

6. Steaua – 39 de puncte