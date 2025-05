„Nu e bine! Trebuie să ne respectăm”. Gigi Becali, reacție dură după postarea controversată a lui Daniel Bîrligea

Gigi Becali (66 de ani) l-a muștruluit pe Daniel Bîrligea (25 de ani). Patronul FCSB n-a fost de acord cu gestul atacantului, care a avut

Gigi Becali l-a taxat pe Daniel Bîrligea: „M-a amuzat, dar nu e bine”

Daniel Bîrligea a șters ulterior postarea și, . Cu toate acestea, fotbalistul brăilean n-a scăpat de criticile lui Gigi Becali.

ADVERTISEMENT

„Nu a fost bine, dar n-a fost chiar așa rău. Păi nu zic ei tot timpul de Becali? Oaie, berbec? E, omul a zis ‘Uite acum cum ține berbecul doi câini în lesă și trei păsări pe jos’.

(n.r. – Sunt trei ciori pe jos, care ciugule supărate) Nu e bine să zicem ciori. Eu le zic păsări. Dacă le zic ciori, e discriminare. Discriminez păsările.

ADVERTISEMENT

De amuzat, pe mine m-a amuzat, dar nu e bine. Noi trebuie să ne respectăm. Că am mai glumit eu, astea sunt glume, glume frumoase. Dar noi trebuie să ne respectăm. Eu le-am arătat respectul și am spus ‘Băi, eu bat pe U Cluj’. Și am bătut. M-am ținut de cuvânt?”, a declarat Gigi Becali, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

Bîrligea, certat de Cristi Manea: „Vezi-ți de treaba ta”

Cei mai vehemenți împotriva postării lui Daniel Bîrligea au fost cei de la Rapid. La conferința de presă premergătoare meciului cu Dinamo, Cristi

ADVERTISEMENT

„Îmi pare rău că unii nu se pot bucura fără o ironie sau un gest de rasism. Nu e ok, eu unul n-aș face asta, și n-am făcut. Am reușit și eu să câștig campionatul, de multe ori. Trebuia să mă îmbrac la costum, să merg la costum a treia oară când am luat, sau a patra oară, a cincea oară.

ADVERTISEMENT

Nu îmi place să comentez de alții, nu e un gest ok, mai ales să ataci echipele rivale, bucură-te, simte-te bine ți vezi-ți de treaba ta. Eu nu m-am uitat, nici aseară la meci nu m-am uitat”, a transmis Cristi Manea.

7 goluri a marcat Daniel Bîrligea împotriva Rapidului, „victima” sa preferată