Sport

Nu e București! Cele două orașe în care s-ar putea juca derby-ul Dinamo – FCSB

Derby-ul dintre Dinamo și FCSB nu se va disputa pe Arena Națională. În acest context, există șanse reale ca partida să se joace în afara Capitalei.
Bogdan Mariș
11.08.2026 | 05:40
Nu e Bucuresti Cele doua orase in care sar putea juca derbyul Dinamo FCSB
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Derby-ul dintre Dinamo și FCSB s-ar putea juca în afara Capitalei. FOTO: Sport Pictures / colaj Fanatik
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Arena Națională va fi blocată pentru fotbal inclusiv în luna septembrie, așadar partida dintre Dinamo și FCSB nu se va putea juca pe cel mai mare stadion al țării. Ținând cont de situația de la arena „Arcul de Triumf”, există o posibilitate reală ca derby-ul să se dispute într-un alt oraș. Care sunt variantele luate în calcul.

Derby-ul Dinamo – FCSB s-ar putea juca la Sibiu sau Târgoviște

Începând din luna mai, Arena Națională a fost indisponibilă pentru fotbal, deoarece pe cel mai mare stadion al țării s-au organizat mai multe concerte ale unor artiști importanți, precum Metallica, Iron Maiden sau Max Korzh. Între 21 și 23 august va avea loc festivalul SAGA, însă mai apoi se va organiza un alt eveniment, ASIA Fest, care va avea loc în jurul stadionului, în perioada 4-6 septembrie.

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Astfel, derby-ul dintre Dinamo și FCSB, programat în acel final de săptămână, nu se va putea disputa pe Arena Națională, iar la principala alternativă din București, „Arcul de Triumf”, există mai multe probleme, cea mai importantă fiind starea suprafeței de joc. În acest context, există șanse ca derby-ul să se dispute într-un alt oraș, aspect subliniat de cei de la Radio Dinamo 1948.

Printre variante s-ar număra Stadionul Municipal din Sibiu sau stadionul „Eugen Popescu” din Târgoviște, două arene renovate recent. Arena sibiană a găzduit meciuri din SuperLiga în ultimii ani, însă orașul a rămas fără reprezentantă în prima divizia după retrogradarea lui Hermannstadt, formație care nu a putut să își continue activitatea, fiind nevoită să se retragă din Liga 2.

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Ultimul cuvânt aparține LPF

Dinamo a înregistrat la startul sezonului două stadioane, Arena Națională și „Arcul de Triumf”. Așadar, dacă dorește să găzduiască un meci pe o altă arenă, formația „roș-albă” trebuie să înainteze o solicitare către Liga Profesionistă de Fotbal. Arena trebuie verificată apoi de o comisie de omologare.

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În cazul în care stadionul îndeplinește condițiile pentru a găzdui un meci de SuperLiga, partida se va putea organiza. Până la derby-ul cu FCSB, Dinamo va disputa alte trei partide. Sâmbătă, 15 august, „câinii” vor înfrunta o altă mare rivală, Rapid, iar apoi vor juca pe teren propriu contra lui U Cluj și în deplasare împotriva Corvinului.

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