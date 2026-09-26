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România a început cu stângul campania din Liga Naţiunilor. , la capătul unui meci pe care gazdele l-au dominat. Pentru ei au marcat Isak şi Gyokeres, iar golul echipei lui Hagi a fost marcat de Dennis Man.

Ce a remarcat Edi Iordănescu în Suedia – România: „Sunt trei fundaşi centrali care n-au jucat niciodată în formula asta”

FANATIK SUPERLIGA prestaţia României în Suedia. El nu pune tunurile doar pe Virgil Ghiţă, considerat vinovat la ambele goluri, şi remarcă faptul că cei trei fundaşi centrali au jucat pentru prima dată împreună:

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„Nu e calea corectă să punem totul în cârca lui Ghiţă. Au avut doi atacanţi de valoare, dar noi vrem la Mondial şi asta înseamnă că avem capacitatea să rezolvăm problemele din joc, să le gestionăm bine.

Totuşi, eu aş pleca din alt unghi cu analiza. Sunt trei fundaşi centrali care n-au jucat niciodată în formula asta. Vorbim de Radu (n.r. Drăguşin), care e în revenire de formă şi eu sunt sigur că îl va readuce continuitatea la nivelul la care a fost ba chiar mai mult, este Coubiş, un jucător tânăr, de perspectivă, care poate să livreze în timp. Dar acum scoate capul în fotbalul mare.

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În urmă cu câteva luni era la U Cluj. A venit în România să se reactiveze la seniori şi e într-o perioadă de creştere. Sperăm că traiectoria va persista. Şi Ghiţă, un jucător matur, pe care îl aşteptăm să îşi consolideze statutul la echipa naţională. Mai ales că are în spate un antrenor care crede foarte mult în el. Au lucrat împreună foarte mult”, a spus Iordănescu la FANATIK SUPERLIGA.

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Virghil Ghiţă, vinovat la primul gol? „Problemele încep înaintea duelului final”

Fostul selecţioner a analizat cele două goluri. La prima reuşită a suedezilor, Edi Iordănescu e de părere că vina nu îi aparţine exclusiv lui Ghiţă, ci liniei de mijloc, care nu a reuşit să blocheze pasa lui Ayari şi nici măcar nu a pus presiune pe suedez:

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„Hai să analizăm pe scurt golul 1. Problemele încep înaintea duelului final al lui Ghiţă. Avea responsabilitatea să închidă culoarul şi poziţionarea trebuia să fie mai atentă, dar avem nevoie de presiune mai puternică pe purtătorul balonului. Putea în orice moment să livreze o astfel de pasă. Să fii pregătit să acoperi mingea şi dacă nu reuşeşti, să fii pregătit că poate să urmeze o astfel de pasă.

Cel mai apropiat mijlocaş trebuia să fie acolo şi să îl tamponeze (n.r. pe Ayari, cel care a pasat la golul lui Isak). Dacă dai timp jucătorului cu mingea şi laşi culoarul liber, devine foarte dificil. De obicei ai o variantă principală, pe care o pregăteşti, şi un back-up. Totuşi, e o minge descoperită de unde poate să plece o fază periculoasă.

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Nici fundaşul nostru n-a gestionat bine momentul, dar a rămas într-o situaţie complicată, unu contra unu. Înainte de a deveni un duel individual, ar fi trebuit să gestionezi colectiv. Nu trebuie să scoatem un singur vinovat”, a spus Edi Iordănescu.

Greşeli în lanţ la golul doi: „Cu puţină atenţie puteam să scăpăm de acel moment”

La golul secund, fostul selecţioner vede o serie de erori la cornerul în urma căruia a marcat Gyokeres. Edi Iordănescu e de părere că golul putea fi evitat cu mai multă atenţie în defensivă, iar 1-1 la pauză era foarte diferit pentru echipă şi pentru Hagi:

„La golul al doilea totul pleacă de la un corner pe o superioritate trei contra doi. Reacţionăm destul de târziu şi ulterior nu reuşim să o gestionăm. Prima minge, a doua minge, reacţionăm târziu, sunt erori succesive şi cu puţină atenţie puteam să scăpăm de acel moment. Era minutul 40 şi ceva. Un 1-1 la pauză putea fi gestionat altfel de Gică şi de echipă.

Totuşi, eu rămân pozitiv. Nu putem spune că Suedia ne-a dominat categoric. Da, nu putem să spunem că nu au meritat. Trebuie să ne asumăm şi să spunem că au meritat mai mult. Dar şi noi puteam mai mult. Am încredere în ce urmează”, a fost analiza lui Edi Iordănescu.

Adrian Ilie, analiză la sânge: „Pierdem meciul pe două detalii foarte mici”

Adrian Ilie, prezent în studio-ul FANATIK SUPERLIGA, a analizat prestaţia „tricolorilor”, spunând că diferenţa s-a făcut la mijlocul terenului, suedezii fiind superiori. Fostul mare atacant al României a spus că România a încasat cele două goluri pe detalii, iar ambele reuşite puteau fi evitate:

„Ne-au dominat. Cei doi din mijlocul terenului le-au fost superiori celor trei ai noştri. La faza primului gol, dacă Dănuţ Lupu îmi dă o pasă, nimeni nu mai vede mingea aia. Nu îl atacă nimeni. Dănuţ o dădea cu călcâiul acolo.

Ghiţă e depăşit de Isak, care fuge bine şi după ce şutează, Radu atinge mingea. Dacă o apără, rămâne 0-0. E cam prima ocazie a lor, meciul a început cum a început. Au avut patru şuturi pe poartă. Trei dintre ele în prima repriză. Mult superiori, nu le-am făcut nimic.

Dar hai să vedem şi golul doi. Hagi vede foarte bine cornerul lor şi face doi cu doi în careu, dar apare întâmplător al treilea. Intră în interior şi şutează pentru că nimeni nu iese şi Radu are ghinionul să respingă direct în Gyokeres. Dacă respinge o jumătate de centimetru în lateral, nu are ce să mai facă.

Ne-au dominat la mijloc, dar nu au avut mari ocazii. Puteam să facem mai mult, primind două goluri pe detalii foarte mici. Eu cred că la mijloc am pierdut. Băluţă a avut probleme înainte de meci şi a intrat. Nu doar pe Băluţă, pe toţi mijlocaşii i-a durut burta.

A doua repriză am încercat să facem pressing, dar au calitate şi au ieşit cu mingea. Am pierdut jocul pe două detalii. Nu am reuşit să construim foarte bine. Am avut oportunităţi cu Raţiu, dar e puţin ca echipă. Am făcut foarte puţin”, a spus Adrian Ilie la FANATIK SUPERLIGA.

Remarcaţii lui Vochin în Suedia – România 1-2

Adrian Ilie a declarat că prestaţia lui Screciu a lăsat de dorit, mai ales că nu a mai evoluat de mult timp pe postul de mijlocaş la închidere: „Băluţă a început foarte bine meciul, apoi a avut o scădere, a pierdut mingi. În locul lui a intrat Screciu şi la fel… Nu a mai jucat de mult timp număr 6”.

Andrei Vochin, prezent în studio, l-a remarcat la mijloc pe Răzvan Marin, care a jucat într-o notă bună, iar din atac pe Dennis Man, care are capacitatea de a face pressing: „Răzvan Marin nu mi-a displăcut. Se vede că joacă la echipa de club, o echipă care a câştigat campionatul, joacă în Champions League şi acest lucru se vede. El e ok. A jucat acum, ca în perioada cu Edi, când iar era în formă. Atunci avea lângă el Răzvan Marin şi Stanciu. La modul de abordare modern, Man e un jucător care se pretează să facă pressing. Linia trebuie să fie foarte aproape şi mijlocaşii să fie mai iuţi”, a spus Vochin.