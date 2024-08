Nu e Dan Petrescu! Cine l-a convins pe Mihai Popa să semneze cu CFR Cluj: „Cel mai puternic club din România”. Video

Mihai , mutare anunțată în exclusivitate de FANATIK. Portarul în vârstă de 23 de ani va evolua sub formă de împrumut în Gruia de la Torino, în Serie A. Fostul internațional de tineret a dezvăluit că Mihai Ștețca, antrenorul cu portarii de la CFR Cluj, a avut un rol esențial în revenirea lui Mihai Popa în SuperLiga.

Mihai Popa, primul interviu după ce a semnat cu CFR Cluj: „Am venit să câștig campionatul”

Mihai Popa a fost prezentat oficial la CFR Cluj în cursul zilei de miercuri, 14 august. Fostul portar de la FC Voluntari ar urma să-i ia locul în echipa de start a ardelenilor lui .

„Mă simt foarte bine și foarte încrezător. Am venit cu gânduri mărețe. Am venit să câștig campionatul, am venit să câștig trofee, n-am câștigat până acum. Îmi doresc foarte mult să ajut echipa.

Cu siguranță am căpătat experiență în Italia, cu siguranță am trecut prin situații grele, iar acum mă simt mai puternic. Sper ca experiența pe care am căpătat-o acolo să o pun în ajutorul echipei aici”, a declarat Mihai Popa.

Nu e Dan Petrescu! Cine l-a convins pe Mihai Popa să semneze cu CFR Cluj: „Cel mai puternic club din România”

Mihai Popa a lăudat-o din plin pe CFR Cluj, noua sa echipă. Portarul român a fost convins să vină în Gruia de Mihai Ștețca, antrenorul cu portarii de la CFR Cluj. Cei doi au lucrat împreună și la FC Voluntari.

„CFR Cluj este cel mai puternic club din România la momentul actual. Clar nu pot să refuz cea mai puternică echipă din România. Cu siguranță o să fiu cel mai mare suporter la meciul de mâine (n.r. cu Maccabi Petah Tikva). Îmi doresc să câștigăm.

Contează foarte mult să ai o relație bună cu antrenorii de portari. Portarul lucrează foarte mult cu el, este o relație specială. Mișu (n.r. antrenorul cu portarii de la CFR Cluj) a contat foarte mult în venirea mea aici. Mă cunosc cu Bîrligea, cu Hindrich, cu Louis. Mă vor ajuta să mă adaptez mai repede”, a mai spus Mihai Popa.

„Îmi doresc să închid poarta și să câștigăm trofee”

Mihai Popa nu va fi pe lista UEFA a celor de la CFR Cluj pentru meciul retur cu Maccabi Petah Tikva, în manșa a doua din turul 3 preliminar al UEFA Conference League. Portarul crescut de Gică Hagi speră să câștige titlul cu CFR Cluj.

„Tot colectivul este un grup super și adaptarea mea va fi ușoară. Nu este o provocare un vestiar cu mulți jucători experimentați, este un beneficiu.

Poți învăța foarte multe de la jucătorii cu experiență. Îmi doresc să apăr cât mai bine, să închid poarta, să luăm cât mai puține goluri și să câștigăm trofee”, au fost cuvintele lui Mihai Popa.