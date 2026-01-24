Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Nu e de acord cu suma cerută de Gigi Becali pentru Denis Alibec. ”Cine să-i dea banii ăștia?”

Gigi Becali a luat decizia de a se despărți de Denis Alibec după eșecul cu Dinamo Zagreb. Însă, există voci care sunt de părere că nu va putea obține suma dorită.
Traian Terzian
24.01.2026 | 19:05
Nu e de acord cu suma ceruta de Gigi Becali pentru Denis Alibec Cine sai dea banii astia
EXCLUSIV FANATIK
Motivul pentru care Gigi Becali nu poate obține suma dorită pe Denis Alibec. Sursă foto: colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Denis Alibec a avut parte de un sezon mai mult decât modest și urmează să plece de la FCSB. Dumitru Dragomir a spus clar la FANATIK SUPERLIGA că suma de 200.000 de euro cerută de Gigi Becali pe el e prea mare.

De ce nu poate Gigi Becali să ia suma cerută pe Denis Alibec

Fostul președinte al LPF consideră că Denis Alibec se află în acest moment la 30% din potențialul arătat în anii trecuți, iar una dintre problemele pentru care randamentul său la FCSB a fost scăzut l-a reprezentat și lipsa unor mijlocași care să-l pună în valoare.

ADVERTISEMENT

”Alibec, Alibec, Alibec. Este la 30% valoare de cum l-am cunoscut noi. Cine dracu îi dă la 35 de ani 200.000 de euro pe el? Și el joacă prost, tot așa, din lipsă de mijlocași de valoare. Nici nu l-a băgat. Ca să intri într-un ritm din ăsta trebuie să joci măcar 3-4 meciuri legate.

Mă așteptam la Octavian Popescu să rupă norii, dar dacă nu l-a băgat să joace… Mă așteptam la Bîrligea să spargă pe toată lumea, dar am stat și l-am analizat. El nu primește o pasă ca lumea. Una a avut ieri cum trebuie și a dat gol”, a declarat Dragomir, la emisiunea FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT
Oana Țoiu, avertisment serios după Davos: „Aici e o problemă”
Digi24.ro
Oana Țoiu, avertisment serios după Davos: „Aici e o problemă”

Gigi Becali i-a semnat soarta lui Alibec

Dezamăgit de prestația lui Denis Alibec în partida cu Dinamo Zagreb din Europa League, Gigi Becali a anunțat la FANATIK SUPERLIGAatacantul nu mai intră în planurile de viitor și este liber să plece pentru 200.000 de euro.

ADVERTISEMENT
FOTO L-au prins! Era printre cei mai căutați 10 oameni din lume: ”Să...
Digisport.ro
FOTO L-au prins! Era printre cei mai căutați 10 oameni din lume: ”Să vă spun cât de rău este”. Recompensa a fost de 15.000.000 $

”Alibec, gata! Ce să mai? La revedere! Păi trebuie să luăm un atacant. Nu avem. Ne trebuie atacanți. Poate să plece de mâine. Să îmi dea 200.000 de euro pe el. Nici la Tavi nu mai am speranțe.

L-am băgat pe Politic, le-a pierdut pe toate. L-am băgat pe George Popescu, a început bine, pe urmă a început să dea el pase decisive, cu boltă. Bă, nu merge așa aici! L-am băgat pe Alibec.

ADVERTISEMENT

Nu l-ai văzut pe Alibec? Nimic! Se împiedica în minge. La golul trei dă el o deviere cu stângul la adversar. Și de acolo a ieșit golul. O deviază cu stângul la mișto la adversar”, a spus Becali.

Ultimatul pe care i l-a dat Becali lui Alibec

Patronul campioanei României a explicat la FANATIK SUPERLIGA, înainte de întâlnirea din Croația, că acest acest joc va fi decisiv pentru viitorul lui Denis Alibec la FCSB.

”O să vedem. I-am zis lui Meme să îi spună că va juca și el la Zagreb. Vreau să văd dacă renunț la el. Vreau să văd dacă renunț definitiv sau mă mai gândesc la el. (n.r. – La Zagreb va fi testul final pentru Alibec) Da. Ori îl scot din lot definitiv, ori mă mai bazez pe el”, a afirmat Gigi Becali.

Nicio șansă pentru Gigi Becali să ia 200.000 de euro pe Alibec

Cum a câștigat Gigi Becali 2 milioane de dolari în seara în care...
Fanatik
Cum a câștigat Gigi Becali 2 milioane de dolari în seara în care a vândut unul dintre cei mai tari jucători de la FCSB: „Am pus la ruletă câte 20.000 de dolari pe 4 numere!”
Daniel Bîrligea, ironizat de Meme Stoica după declarațiile de la Zagreb. ”El uită...
Fanatik
Daniel Bîrligea, ironizat de Meme Stoica după declarațiile de la Zagreb. ”El uită repede. Poate nu mai făcea faultul ăla de galben spre roșu”. Exclusiv
Gigi Becali a explicat de ce nu mai vorbește cu Radu Naum în...
Fanatik
Gigi Becali a explicat de ce nu mai vorbește cu Radu Naum în direct. Exclusiv
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
Parteneri
A aflat cine ar urma să îl înlocuiască pe Lucescu la națională și...
iamsport.ro
A aflat cine ar urma să îl înlocuiască pe Lucescu la națională și a răbufnit: 'Nimic nu o să facă! Spune multe despre ce crede FRF'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!