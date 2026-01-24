Nu e de acord cu suma cerută de Gigi Becali pentru Denis Alibec. ”Cine să-i dea banii ăștia?”

ADVERTISEMENT

Denis Alibec a avut parte de un sezon mai mult decât modest și urmează să plece de la FCSB. Dumitru Dragomir a spus clar la FANATIK SUPERLIGA că suma de 200.000 de euro cerută de Gigi Becali pe el e prea mare.

De ce nu poate Gigi Becali să ia suma cerută pe Denis Alibec

Fostul președinte al LPF consideră că Denis Alibec se află în acest moment la 30% din potențialul arătat în anii trecuți, iar una dintre problemele pentru care randamentul său la FCSB a fost scăzut l-a reprezentat și lipsa unor mijlocași care să-l pună în valoare.

”Alibec, Alibec, Alibec. Este la 30% valoare de cum l-am cunoscut noi. Cine dracu îi dă la 35 de ani 200.000 de euro pe el? Și el joacă prost, tot așa, din lipsă de mijlocași de valoare. Nici nu l-a băgat. Ca să intri într-un ritm din ăsta trebuie să joci măcar 3-4 meciuri legate.

Mă așteptam la Octavian Popescu să rupă norii, dar dacă nu l-a băgat să joace… Mă așteptam la Bîrligea să spargă pe toată lumea, dar am stat și l-am analizat. El nu primește o pasă ca lumea. Una a avut ieri cum trebuie și a dat gol”, a declarat Dragomir, la .

Gigi Becali i-a semnat soarta lui Alibec

Dezamăgit de prestația lui Denis Alibec în partida cu Dinamo Zagreb din Europa League, Gigi Becali a anunțat la FANATIK SUPERLIGA că și este liber să plece pentru 200.000 de euro.

”Alibec, gata! Ce să mai? La revedere! Păi trebuie să luăm un atacant. Nu avem. Ne trebuie atacanți. Poate să plece de mâine. Să îmi dea 200.000 de euro pe el. Nici la Tavi nu mai am speranțe.

L-am băgat pe Politic, le-a pierdut pe toate. L-am băgat pe George Popescu, a început bine, pe urmă a început să dea el pase decisive, cu boltă. Bă, nu merge așa aici! L-am băgat pe Alibec.

Nu l-ai văzut pe Alibec? Nimic! Se împiedica în minge. La golul trei dă el o deviere cu stângul la adversar. Și de acolo a ieșit golul. O deviază cu stângul la mișto la adversar”, a spus Becali.

Ultimatul pe care i l-a dat Becali lui Alibec

Patronul campioanei României a explicat la FANATIK SUPERLIGA, înainte de întâlnirea din Croația, că acest acest joc va fi decisiv pentru viitorul lui Denis Alibec la FCSB.

”O să vedem. I-am zis lui Meme să îi spună că va juca și el la Zagreb. Vreau să văd dacă renunț la el. Vreau să văd dacă renunț definitiv sau mă mai gândesc la el. (n.r. – La Zagreb va fi testul final pentru Alibec) Da. Ori îl scot din lot definitiv, ori mă mai bazez pe el”, a afirmat Gigi Becali.