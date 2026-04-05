„Nu e de petrecere!”. Claudiu Niculescu, discurs serios după Farul – Slobozia 0-1, cu „Made in Romania” pe fundal

Unirea Slobozia se luptă din nou pentru menținerea în SuperLiga României, așa cum a făcut-o și la finalul stagiunii precedente, când a rămas pe prima scenă a fotbalului românesc, în detrimentul celor de la Spesi OSK. După victoria uriașă contra Farului, Claudiu Niculescu a avut un discurs serios, în care a explicat că nu este timpul de petrecere, însă, în mod ironic, elevii săi aveau muzica la maximum în vestiar.

Discursul serios al lui Claudiu Niculescu a fost „stricat” de jucătorii Sloboziei! „Made in Romania” s-a auzit în tot stadionul

Echipa antrenată de Claudiu Niculescu se află într-o situație delicată, iar fiecare pas greșit o poate duce spre locurile direct retrogradabile. Momentan, ialomițenii se află pe poziție de baraj, însă au venit la doar un punct în spatele celor de la Csikszereda, prima echipă deasupra liniei roșii.

, în care a explicat că victoria de duminică seară este istorie și că următorul gând trebuie să fie meciul cu Petrolul Ploiești. Niculescu a încercat să explice că nu este momentul să se facă petrecere după o singură victorie, însă jucătorii i-au luat-o înainte. Pe tot parcursul flash-interviului, în mod ironic, din vestiar a răsunat celebra melodie „Made in Romania”:

„Trei puncte uriașe! Un meci în care am suferit foarte mult. Un meci de sacrificiu din partea băieților. Am avut noroc, trebuie să recunoaștem. Lucrul foarte important este că am plecat cu trei puncte mari, ceea ce ne-am propus înainte de acest joc. I-am felicitat în vestiar pe băieți, dar nu am realizat nimic.

Ne așteaptă un meci la fel de important, împotriva Petrolului, în ziua de Paște. Acest meci face parte din istorie acum, contează doar punctele din clasament. De mâine trebuie să ne gândim la Petrolul Ploiești. Au antrenor nou, un antrenor care poate a venit cu motivație. Este un meci pe care trebuie să-l câștigăm. Eu nu pot să mă bucur atât de tare, deja mă gândesc la următorul meci.

Nu trebuie să facem petrecere în astfel de momente, trebuie să rămânem cu picioarele pe pământ. Trebuie să facem tot ce depinde de noi să câștigăm și următorul meci, cel cu Petrolul. Cei care au alergat foarte mult au avut pe final niște crampe musculare. La Garutti sper să nu fie nimic grav. A simțit ceva la genunchi, dar nu la cel care a fost operat, ci la celălalt. Am fost forțat să fac două schimbări și am avut emoții pe final, pentru că epuizasem toate momentele de schimbare”, a explicat Claudiu Niculescu, conform

Victorie norocoasă pentru Slobozia! „Marinarii” au lansat 26 de șuturi spre poarta adversă și au avut două bare

Exact așa cum Claudiu Niculescu a recunoscut, Unirea Slobozia a câștigat partida de la Ovidiu și datorită norocului. Ialomițenii au avut 20 de minute de glorie, la începutul reprizei secunde, în timp ce în restul partidei au fost dominați categoric de formația antrenată de Ianis Zicu.

Dacă cineva ar privi doar statisticile, nu ar spune niciodată că „marinarii” au ieșit de pe teren fără niciun punct. Au lansat nu mai puțin de 26 de șuturi spre poarta lui Popa, dintre care doar trei au fost pe spațiul porții, iar două dintre ele au lovit bara. De asemenea, „marinarii” au beneficiat de 11 lovituri de la colț, în timp ce Unirea Slobozia a avut doar două, iar numărul de pase reușite al constănțenilor a fost aproape triplu față de al adversarilor.