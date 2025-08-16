Nu e Derby de România! Asistență extrem de mică la CS Dinamo – Steaua + diferențe uriașe față de FC Dinamo – FCSB și FC Dinamo – Steaua

a fost programat sâmbătă, 16 august, de la ora 18:30 pe stadionul „Arcul de Triumf” din Capitală în etapa a treia din Liga 2.

Meciul CS Dinamo – Steaua a arătat din plin de ce nu poate fi considerat „Derby de România”: doar aproximativ 2000 de oameni în tribunele stadionului „Arcul de Triumf”

În săptămâna premergătoare partidei, ambele cluburi au promovat jocul drept unul de tradiție din fotbalul românesc, iar suporterii echipei din Ghencea chiar i-au șicanat pe rivalii din Ștefan cel Mare, susținând în spațiul public că de fapt gruparea din Superliga ar fi doar o „clonă”, iar „adevăratul Dinamo” ar fi reprezentat de această formație aparținând Clubului Sportiv, antrenată de Florin Bratu.

Doar că această abordare nu s-a reflectat deloc în ceea ce privește asistența înregistrată pe stadion la acest meci din Liga 2. În timp ce , aproximativ 2000, și au ocupat în totalitate Peluza Sud a arenei, dinamoviștii au decis să nu meargă la această partidă, în mod firesc având în vedere faptul că ei susțin formația din Superliga, și au făcut acest lucru și înainte ca CS Dinamo să își reînființeze secția de fotbal.

Ca o comparație, în ultimele sezoane Dinamo, echipa antrenată în prezent de Zeljko Kopic, s-a duelat atât cu FCSB, în Superliga, cât și cu Steaua în Liga 2, iar la meciurile respective numărul de spectatori prezenți pe stadion a fost considerabil mai mare decât cel înregistrat sâmbătă pe „Arcul de Triumf”, după cum urmează:

Care au fost asistențele la ultimele trei meciuri jucate de Dinamo atât cu Steaua, cât și cu FCSB:

Dinamo – Steaua:

09.09.2022 Dinamo – Steaua 1-2, sezon regulat Liga 2 – puțin peste 18.000 de spectatori, Arena Națională

20.04.2023 Steaua – Dinamo 2-0, tur play-off Liga 2 – 21.522 de spectatori – Ghencea

15.05.2023 Dinamo – Steaua 3-0, retur play-off Liga 2 – 14.954 de spectatori – Arena Națională

Dinamo – FCSB

30.03.2025 Dinamo – FCSB 1-2, tur play-off Superliga – 31.476 de spectatori, Arena Națională

05.05.2025 FCSB – Dinamo 3-1, retur play-off Superliga – 37.073 de spectatori – Arena Națională

02.08.2025 Dinamo – FCSB 4-3, sezon regulat Superliga – 23.215 de spectatori, Arena Națională

Bineînțeles contextul este cel în care există în continuare acel război de natură identitară între FCSB și Steaua pentru istoria clubului înființat în 1947. Iar în prezent încă sunt destul de mulți oameni care susțin că echipa patronată de Gigi Becali ar fi de fapt „adevărata Steaua”, în ciuda faptului că există mai multe decizii judecătorești care dovedesc contrariul.

Astfel, pe această linie de gândire, destul de mulți fani ai fotbalului din țara noastră sunt mai degrabă de părere că „Derby de România” ar fi de fapt disputat între Dinamo, echipa în prezent în Superliga, și FCSB.