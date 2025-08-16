Sport

Nu e Derby de România! Asistență extrem de mică la CS Dinamo – Steaua + diferențe uriașe față de FC Dinamo – FCSB și FC Dinamo – Steaua

CS Dinamo - Steaua nu este Derby de România, așa cum susțin fanii echipei din Ghencea! Cel puțin așa arată cifrele
Gabriel-Alexandru Ioniță, Marian Popovici
16.08.2025 | 18:45
Nu e Derby de Romania Asistenta extrem de mica la CS Dinamo Steaua diferente uriase fata de FC Dinamo FCSB si FC Dinamo Steaua
SPECIAL FANATIK
CS Dinamo - Steaua din Liga 2 alături de Dinamo - FCSB din Superliga. Foto: colaj Fanatik

Meciul CS Dinamo – Steaua a fost programat sâmbătă, 16 august, de la ora 18:30 pe stadionul „Arcul de Triumf” din Capitală în etapa a treia din Liga 2.

ADVERTISEMENT

Meciul CS Dinamo – Steaua a arătat din plin de ce nu poate fi considerat „Derby de România”: doar aproximativ 2000 de oameni în tribunele stadionului „Arcul de Triumf”

În săptămâna premergătoare partidei, ambele cluburi au promovat jocul drept unul de tradiție din fotbalul românesc, iar suporterii echipei din Ghencea chiar i-au șicanat pe rivalii din Ștefan cel Mare, susținând în spațiul public că de fapt gruparea din Superliga ar fi doar o „clonă”, iar „adevăratul Dinamo” ar fi reprezentat de această formație aparținând Clubului Sportiv, antrenată de Florin Bratu.

Doar că această abordare nu s-a reflectat deloc în ceea ce privește asistența înregistrată pe stadion la acest meci din Liga 2. În timp ce ultrașii Stelei s-au prezentat în număr destul de mare pe „Arcul de Triumf”, aproximativ 2000, și au ocupat în totalitate Peluza Sud a arenei, dinamoviștii au decis să nu meargă la această partidă, în mod firesc având în vedere faptul că ei susțin formația din Superliga, și au făcut acest lucru și înainte ca CS Dinamo să își reînființeze secția de fotbal.

ADVERTISEMENT

Ca o comparație, în ultimele sezoane Dinamo, echipa antrenată în prezent de Zeljko Kopic, s-a duelat atât cu FCSB, în Superliga, cât și cu Steaua în Liga 2, iar la meciurile respective numărul de spectatori prezenți pe stadion a fost considerabil mai mare decât cel înregistrat sâmbătă pe „Arcul de Triumf”, după cum urmează:

Care au fost asistențele la ultimele trei meciuri jucate de Dinamo atât cu Steaua, cât și cu FCSB:

  • Dinamo – Steaua:

09.09.2022 Dinamo – Steaua 1-2, sezon regulat Liga 2 – puțin peste 18.000 de spectatori, Arena Națională
20.04.2023 Steaua – Dinamo 2-0, tur play-off Liga 2 – 21.522 de spectatori – Ghencea
15.05.2023 Dinamo – Steaua 3-0, retur play-off Liga 2 – 14.954 de spectatori – Arena Națională

ADVERTISEMENT
„N-am fost niciodată prieteni”. Masacrul din ajunul celui de-Al Doilea Război Mondial care...
Digi24.ro
„N-am fost niciodată prieteni”. Masacrul din ajunul celui de-Al Doilea Război Mondial care bântuie relația dintre două mari puteri
  • Dinamo – FCSB

30.03.2025 Dinamo – FCSB 1-2, tur play-off Superliga – 31.476 de spectatori, Arena Națională
05.05.2025 FCSB – Dinamo 3-1, retur play-off Superliga – 37.073 de spectatori – Arena Națională
02.08.2025 Dinamo – FCSB 4-3, sezon regulat Superliga – 23.215 de spectatori, Arena Națională

ADVERTISEMENT
Emma Răducanu a decis să spună tot adevărul despre relația cu Carlos Alcaraz
Digisport.ro
Emma Răducanu a decis să spună tot adevărul despre relația cu Carlos Alcaraz

Bineînțeles contextul este cel în care există în continuare acel război de natură identitară între FCSB și Steaua pentru istoria clubului înființat în 1947. Iar în prezent încă sunt destul de mulți oameni care susțin că echipa patronată de Gigi Becali ar fi de fapt „adevărata Steaua”, în ciuda faptului că există mai multe decizii judecătorești care dovedesc contrariul.

ADVERTISEMENT

Astfel, pe această linie de gândire, destul de mulți fani ai fotbalului din țara noastră sunt mai degrabă de părere că „Derby de România” ar fi de fapt disputat între Dinamo, echipa în prezent în Superliga, și FCSB.

 

VFB Stuttgart – Bayern Munchen, live video în Supercupa Germaniei. Meci cu trofeul...
Fanatik
VFB Stuttgart – Bayern Munchen, live video în Supercupa Germaniei. Meci cu trofeul pe masă între cele două forțe ale fotbalului german din sezonul trecut
Incident rasist la meciul Liverpool – Bournemouth. Suporterul care l-a abuzat pe Antoine...
Fanatik
Incident rasist la meciul Liverpool – Bournemouth. Suporterul care l-a abuzat pe Antoine Semenyo a fost arestat! Video
Costel Gâlcă, în gardă înainte de Rapid – FCSB: „Sunt în revenire de...
Fanatik
Costel Gâlcă, în gardă înainte de Rapid – FCSB: „Sunt în revenire de formă”. Veste excelentă pentru giuleșteni
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
Parteneri
Se știe echipa unde va juca Ianis Hagi? 'Doar acolo'
iamsport.ro
Se știe echipa unde va juca Ianis Hagi? 'Doar acolo'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!