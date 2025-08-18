Sport

Nu e glumă! Acționarul lui Dinamo vrea titlul în acest sezon și a dat-o exemplu pe FCSB

Veste uriașă pentru fanii celor de la Dinamo! Acționarul clubului se gândește la un titlu istoric și îi dă exemplu pe rivalii de la FCSB.
Alex Bodnariu
18.08.2025 | 10:02
Nu e glumă! Dinamo vrea titlul în acest sezon! Ce a spus acționarul clubului

Dinamo are parte de un început bun de sezon, iar cei mai optimiști fani ai „câinilor roșii” îndrăznesc deja să viseze la un trofeu. Unul dintre acționarii clubului spune că echipa din Ștefan cel Mare e capabilă chiar să câștige titlul în Superliga României.

Câinii roșii se gândesc la titlu. Anunțul din senin făcut de un acționar de la Dinamo

„Câinii roșii” au fost surpriza plăcută în sezonul precedent, când s-au calificat în play-off. Totuși, Zeljko Kopic a avut nenumărate probleme de lot, iar Dinamo s-a mulțumit cu locul 6. Acum, echipa din Ștefan cel Mare speră să termine și mai sus în ierarhie.

Gelu Sulugiuc, investitorul clubului, vrea să-și vadă jucătorii ridicând un trofeu la finalul acestui sezon. Acesta deține 5% din acțiuni încă din luna februarie. Omul de afaceri a vorbit despre obiectivele clubului și a dat de înțeles că își dorește o dezvoltare sănătoasă.

„Anul trecut a fost unul de tranziție. Era ok, ne-am mulțumit cu play-off-ul. Eu, de acum înainte, spun că suntem Dinamo. Ne-am întors unde merităm și eu spun că Dinamo trebuie să aibă ca obiectiv, în fiecare an, titlul.

Asta nu înseamnă că-l vom câștiga în fiecare an, dar trebuie, în fiecare an, să facem planurile cum putem să-l câștigăm. Bineînțeles, sunt și niște chestii financiare. Nu poți să te duci să spui «hai să cheltuim 100 de milioane de euro și să luăm jucătorii care credem noi că ne vor câștiga titlul».

Nu așa construiești un club sustenabil, care să-și mențină un nivel înalt an de an. Sunt niște chestii care merg mână în mână”, a explicat Gelu Sulugiuc.

FCSB, dată exemplu de acționarul de la Dinamo. „A ajuns campioană până la sfârșit”

În plus, finanțatorul celor de la Dinamo spune că, în anii următori, clubul din Ștefan cel Mare trebuie să se bată cu șanse reale la titlu, întrucât este o echipă de tradiție. El a comparat situația „câinilor roșii” cu cea a rivalilor de la FCSB.

„Noi trebuie să luptăm pentru titlu în fiecare an și trebuie să avem finanțe sustenabile, cu venituri în creștere în fiecare an, ca să putem, ușor-ușor, să avem un buget mai mare pentru jucători. Un buget mai mare pentru academie, un buget pentru investiții care trebuie făcute la Săftica și în alte părți.

Nu aș spune cu siguranță nu anul ăsta, după câteva meciuri. E devreme. Anul trecut, câte meciuri a pierdut FCSB în primele 5 etape? Și a ajuns campioană până la sfârșit. E devreme de tras concluzii. Eu zic că echipa de scouting, cu Cosmin (n.r. – Mihăilescu, directorul sportiv) în frunte, a făcut o treabă bună și a identificat niște jucători care ne pot ajuta.

Echipa va deveni mai puternică într-un timp scurt. Eu, personal, nu spun că nu se poate anul ăsta titlul”, a mai precizat Gelu Sulugiuc, la emisiunea „Totul pentru Dinamo”.

