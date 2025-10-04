Nu e glumă! Presa din Spania anunță că George Pușcaș este dorit în La Liga

Sport

George Pușcaș este dorit în La Liga

Anunț surprinzător venit din presa iberică! Spaniolii scriu că George Pușcaș, atacantul român liber de contract, ar putea semna cu o formație de top din La Liga.
Alex Bodnariu
04.10.2025 | 20:49
Șansă mare pentru George Pușcaș. Presa din Spania anunță că românul ar putea ajunge în La Liga

George Pușcaș trece prin una dintre cele mai complicate perioade ale carierei. Atacantul român a rămas fără echipă după despărțirea de Bodrumspor. Presa din Spania anunță însă că vârful ar putea ajunge în curtea unei formații din La Liga.

George Pușcaș, în căutarea unei noi echipe după ce a plecat din Turcia

Atacantul, cu nu mai puțin de 46 de selecții la naționala de seniori, ar fi fost ofertat de Legia Varșovia, echipă pregătită de Edi Iordănescu, însă a refuzat propunerea făcută de polonezi din rațiuni financiare.

Getafe, pe urmele lui George Pușcaș. Ce scrie presa din Spania

Se pare însă că George Pușcaș a stârnit interesul unui club important din La Liga. Jurnaliștii iberici anunță că Getafe, ocupanta locului 8 în La Liga, caută un nou atacant, iar vârful român se află pe lista conducerii.

„Getafe a început deja să ia în considerare mai multe nume pentru a-și întări atacul, iar George Pușcaș este unul dintre cei disponibili. Atacantul român este liber de contract după perioada petrecută la Bodrum FK.

În acest context, Getafe CF vrea să semneze imediat un contract cu George Pușcaș, un jucător care încă își caută echipă pentru a-și continua cariera. Este totuși o alegere riscantă, având în vedere forma sa actuală și statutul de jucător liber de contract.

Cu toate acestea, el a fost cândva unul dintre cei mai promițători jucători ai fotbalului românesc, chiar dacă nu a atins nivelul așteptat. Însă are în continuare talentul și timpul necesar pentru a-și redresa cariera”, au notat jurnaliștii de la Gol Digital.

Rămâne de văzut dacă mutarea aceasta se va concretiza. George Pușcaș a jucat ani la rând în Italia pentru echipe precum Inter, Bari, Palermo sau Genoa. Vara trecută a ajuns în Turcia, la Bodrumspor, unde a avut un sezon decent, însă nu și-a prelungit contractul.

