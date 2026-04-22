„Nu e Grindeanu!” Cine va fi premier în locul lui Ilie Bolojan? Dezvăluirea lui Dumitru Dragomir: „V-o spun în premieră!”

Dumitru Dragomir a dezvăluit la "Profeţiile lui Mitică" pe cine pregăteşte PSD pentru funcţia de premier. Contrar aşteptărilor, persoana luată în calcul nu e Sorin Grindeanu.
Daniel Spătaru
22.04.2026 | 16:30
Nu e Grindeanu Cine va fi premier in locul lui Ilie Bolojan Dezvaluirea lui Dumitru Dragomir Vo spun in premiera
Dumitru Dragomir a dezvăluit pe cine pregăteşte PSD pentru funcţia de premier
Criza de pe scena politică se prelungeşte o dată cu refuzul lui Ilie Bolojan de a-şi da demisia, actualul premier reînnoindu-şi hotărârea de a rămâne în funcţie într-o declaraţie făcută după consultările de miercuri de la Cotroceni. În aceste condiţii, joi, PSD urmează să-şi retragă din guvern cei şapte miniştri.

Dumitru Dragomir consideră că PSD va face guvern tot cu PNL şi USR

Marea întrebare este dacă Ilie Bolojan va reuşi să formeze un guvern care să supravieţuiască fără o susţinere parlamentară. Riscurile unei coaliţii din care să nu facă parte şi social-democraţii sunt ca guvernul nou format să nu supravieţuiască primei moţiuni de cenzură.

Scenariile luate în considerare în aceste zile de incertitudine sunt multiple, de la un guvern condus de un premier tehnocrat, până la păstrarea actualei coaliţii, din cadrul căreia să fie scos doar premierul Bolojan. Dumitru Dragomir a comentat situaţia actuală de pe scena politică în emisiunea „Profeţiile lui Mitică”.

„Ţineţi minte ce vă spun acum. E bomba zilei!”

Mitică Dragomir a anticipat că Ilie Bolojan nu îşi va da demisia, iar soluţia pregătită de PSD pentru debarcarea acestuia este o moţiune de cenzură depusă pe AUR pe care să o voteze toţi parlamentarii social-democraţi. „PSD va face guvern tot cu PNL şi USR. Nu văd o guvernare PSD cu AUR. Nici AUR-ul nu vrea, dar cele două partide se ajută în parlament”, apreciază fostul deputat.

Dincolo de culoarea politică a viitorului premier, „Oracolul de la Bălceşti” ştie pe cine pregăteşte PSD-ul pentru funcţia de şef al guvernului. Iar acesta nu este Sorin Grindeanu, preşedintele partidului, aşa cum s-ar aştepta toată lumea.

„Ţineţi minte ce vă spun acum, un nume! Dacă PSD-ul vine și vrea să ia guvernarea, nu pe Grindeanu îl pune prin ministru. Pe Rogobete. Asta nu o știați! E bomba zilei! Rogobete e un tip deştept rău de tot”, apreciază Mitică Dragomir.

"Nu e Grindeanu!" Cine va fi premier în locul lui Ilie Bolojan? Dezvăluirea lui Dumitru Dragomir: "V-o spun în premieră!"

Daniel Spătaru
Daniel Spătaru este redactor pe zona de Actualitate la Fanatik. A debutat în presă la Sportul Românesc, în 1997, iar în aprilie 1998 și-a continuat munca de jurnalist la secția Sport a ziarului Cotidianul. Și-a început cariera în online în 2009, la realitatea.net, iar din 2011 a lucrat pentru romaniatv.net.
