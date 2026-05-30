“Nu e henț!”. Europa a luat foc la cele 2 faze pro Arsenal vs PSG. Cristi Balaj, verdict ferm despre arbitrajul din finala Champions League. „Tunarii” au făcut scandal în prelungiri. Update

Finala Champions League dintre PSG și Arsenal a adus două faze controversate, ambele judecate în favoarei formației londoneze, iar Cristi Balaj a venit cu explicațiile.
Catalin Oprea
30.05.2026 | 21:22
Cristi Balaj a analizat arbitrajul din finala Champions League. Foto: Captură @ BBC
Fostul arbitru român a analizat pentru FANATIK deciziile pe care Daniel Siebert la fazele controversate din duelul disputat în finala Champions League, între PSG și Arsenal, iar centralul neamț și colegii din camera VAR au luat hotărârile corecte.

UPDATE: Arsenal a cerut penalty în prelungirile partidei cu PSG

Meciul s-a terminat 1-1 după 90 de minute și a trecut la 30 de minute de prelungiri, acolo unde a urmat o altă controversă. Noni Madueke a pătruns în careu și a cerut un penalty după un duel cu Nuno Mendes. Totuși, arbitrul a considerat că nu se impune o decizie atât de drastică, asta pentru că pe reluări s-a văzut cum atacantul londonezilor inițiază contactul.

Arsenal PSG
Duelul dintre Arsenal și PSG a avut parte de o fază controversată în prelungiri. Foto: Captură @ BBC

Analiza lui Cristi Balaj după cele două faze controversate din PSG vs Arsenal, din finala Champions League

Prima controversată a fost în minutul 6, atunci când cei de la Arsenal au deschis scorul prin Kai Havertz, în urma unei faze întâmplătoare mai degrabă. Un balon la jumătatea terenului a fost respins de Marquinhos în Leandro Trossard, iar belgianul a lovit mingea cu mâna, după care aceasta a sărit la atacantul german.

Jucătorul lui Arsenal a scăpat singur către poartă și a finalizat excelent, din unghi, cu un șut puternic, sub bară, deschizând astfel scorul în finala de la Budapesta. A fost o scurtă verificare în camera VAR, așa cum se face la fiecare gol, însă s-a considerat că nu trebuie intervenit. Cristi Balaj spune că decizia a fost una corectă.

„Nu este henț, arbitrul a văzut bine. La prima fază își protejează fața cu mâna, la golul marcat de Havertz, decizia a fost corectă”, a spus Cristi Balaj pentru FANATIK.

Arbitraj corect la finala Champions League dintre PSG și Arsenal. Ce spune Cristi Balaj despre penalty-ul primit de PSG și concretizat de Ousmane Dembele

Fostul central român ne-a oferit părerea sa și cu privire la alte două faze importante din meci. În prima parte, după un corner, o mingea a fost lovită cu mâna în careu de Bukayo Saka, însă nu se impunea lovitură de la 11 metri pentru că balonul i-a venit din gazon jucătorului formației engleze. De asemenea, Balaj a fost ferm și când a vorbit despre penalty-ul care a dus la egalarea lui PSG, când Kvaratschkelia a fost faultat în careu de Christian Mosquera.

„La faza a doua, cea cu cornerul, mingea îi sare din gazon, posibil și din picior. Clar nu este henț. Arbitrul a luat decizia corectă. La faza cu penalty-ul dictat pentru PSG a fost decizie corectă, atac neglijent din partea fundașului de la Arsenal”, a mai spus Cristi Balaj.

