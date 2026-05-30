“Nu e henț!”. Europa a luat foc la cele 2 faze pro Arsenal vs PSG. Cristi Balaj, verdict ferm despre arbitrajul din finala Champions League. „Tunarii” au făcut scandal în prelungiri. Update

Fostul arbitru român a analizat pentru FANATIK deciziile pe care Daniel Siebert la fazele controversate din duelul disputat în , între PSG și Arsenal, iar centralul neamț și colegii din camera VAR au luat hotărârile corecte.

Meciul s-a terminat 1-1 după 90 de minute și a trecut la 30 de minute de prelungiri, acolo unde a urmat o altă controversă. Noni Madueke a pătruns în careu și a cerut un penalty după un duel cu Nuno Mendes. Totuși, arbitrul a considerat că nu se impune o decizie atât de drastică, asta pentru că pe reluări s-a văzut cum atacantul londonezilor inițiază contactul.

Analiza lui Cristi Balaj după cele două faze controversate din PSG vs Arsenal, din finala Champions League

Prima controversată a fost în minutul 6, atunci când cei de la Arsenal au deschis scorul prin Kai Havertz, în urma unei faze întâmplătoare mai degrabă. Un balon la jumătatea terenului a fost respins de Marquinhos în Leandro Trossard, iar belgianul a lovit mingea cu mâna, după care aceasta a sărit la atacantul german.

Jucătorul lui Arsenal a scăpat singur către poartă și a finalizat excelent, din unghi, cu un șut puternic, sub bară, deschizând astfel scorul în finala de la Budapesta. A fost o scurtă verificare în camera VAR, așa cum se face la fiecare gol, însă s-a considerat că nu trebuie intervenit. Cristi Balaj spune că decizia a fost una corectă.

„Nu este henț, arbitrul a văzut bine. La prima fază își protejează fața cu mâna, la golul marcat de Havertz, decizia a fost corectă”, a spus Cristi Balaj pentru FANATIK.

Arbitraj corect la finala Champions League dintre PSG și Arsenal. Ce spune Cristi Balaj despre penalty-ul primit de PSG și concretizat de Ousmane Dembele

Fostul central român ne-a oferit părerea sa și cu privire la alte două faze importante . În prima parte, după un corner, o mingea a fost lovită cu mâna în careu de Bukayo Saka, însă nu se impunea lovitură de la 11 metri pentru că balonul i-a venit din gazon jucătorului formației engleze. De asemenea, Balaj a fost ferm și când a vorbit despre penalty-ul care a dus la egalarea lui PSG, când Kvaratschkelia a fost faultat în careu de Christian Mosquera.

„La faza a doua, cea cu cornerul, mingea îi sare din gazon, posibil și din picior. Clar nu este henț. Arbitrul a luat decizia corectă. La faza cu penalty-ul dictat pentru PSG a fost decizie corectă, atac neglijent din partea fundașului de la Arsenal”, a mai spus Cristi Balaj.