CE TREBUIE SĂ ȘTII Gigi Becali anunță că FCSB nu mai este o vacă de muls! Transferul lui Ramadan a căzut

ADVERTISEMENT

Gigi Becali nu mai acceptă să cadă în capcane precum cea a lui Aymen Boutoutaou, jucător plătit regește deși la Dinamo fusese oferit pentru 50.000 de euro. Acum, miliardarul e pregătit să fie mult mai atent atunci când împarte banii și le transmite impresarilor că FCSB nu mai este o vacă de muls.

Gigi Becali anunță că FCSB nu mai este o vacă de muls! Transferul lui Ramadan a căzut

Cel mai bun exemplu este cel al fotbalistului Ammar Ramadan, propus la FCSB pentru 1 milion de euro. Deși Becali spune că s-a înțeles cu jucătorul și cu clubul acestuia, pe fir a intrat impresarul care a cerut 350.000 de euro primă. Transferul a căzut imediat, Becali fiind revoltat de situație.

ADVERTISEMENT

„Nu se va întâmpla cu Ramadan. Să vă spun de ce. Păi, dacă un jucător costă un milion și impresarul cere 350.000, nu e în regulă. Hai, gata, nu mă mai interesează, lăsați-mă în pace! Păi, dacă cere impresarul 350.000, ce facem, bă? Te vinzi pe tine? Vii tu să joci fotbal cu el?

Faci kinetoterapie? Așa vor ( ). Doar că mitul ăsta îl voi desființa. Ce, sunt obligat? În primul rând, nu e obligatoriu să fac transferurile acum. , dar nu sunt obligat să fac transferurile acum, pot să le fac la vară. Sunt jucători care semnează acum și la vară e mercato. Nu mai dau cu banii”, a răbufnit Becali în direct la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT

De altfel, Gigi Becali se plângea și în trecut, alături de Mihai Stoica, de tupeul acestor agenți de jucători care cer sume uriașe pentru nimic. Mihai Stoica mergea și mai departe și spera ca această breaslă a impresarilor să dispară, pentru că au distrus fotbalul. În prezent, orice club care transferă un jucător trebuie să fie pregătit să plătească faimoasele comisioane destinate impresarilor. Comisioane care, la fel ca și în cazul lui Ramadan, pot fi uriașe.