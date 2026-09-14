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Mihai Stoica, președintele FCSB, crede că jignirile lui Giovanni Becali la adresa lui Octavian Popescu nu sunt oportune. După ce a plecat împrumut la Levadiakos, Giovanni Becali l-a desființat pe fotbalist într-un dialog cu Horia Ivanovici în emisiunea GIOVANNI SHOW.

MM Stoica i-a dat replica lui Giovanni Becali după ce agentul de jucători l-a criticat dur pe Tavi Popescu

A fost un copil aproape needucat, e crescut în junglă, undeva. IQ 0. A venit șeful scout de la Benfica în birou – Măi, dar știe să vorbească engleză, câteva cuvinte, acolo? – I-am zis eu – Da, știe, cum să nu -. A venit Tavi în birou și nu a scos o vorbă. Asta înseamnă să vii dintr-o societate în care nu știi nimic de viață, de nimic“, a remarcat Becali.

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Mihai Stoica i-a dat replica lui Giovanni Becali înainte de meciul dintre FCSB și Petrolul, însă nu a dorit să intre în polemică cu agentul de jucători. „Nu e în regulă să jignești un fotbalist în modul ăsta. Fiecare face ce crede de cuviință să facă. Eu, în viața mea, nu am jignit un fotbalist.

Și nu e prima jignire, îi mai știu și pe alții care vorbeau urât la adresa fotbaliștilor. Este problema celor care fac aceste declarații”, a declarat Mihai Stoica, la Prima Sport. Giovanni Becali explica, cu lux de amănunte, că lui Tavi Popescu i-a lipsit în viață o femeie adevărată, care să-l educe și să-l țină concentrat la fotbal.

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Marius Baciu recunoaște că Tavi Popescu era foarte nervos în ultima perioadă și era cazul să plece

„A fost un copil care nici n-a avut o femeie în viața lui până la 16-17 ani. Probabil a fost și greșeala alor mei, care trebuiau să-i găsească până atunci vreuna, ca să-l obișnuiască cu așa ceva. Când a prins-o pe prima, s-a certat cu părinții și tot așa. Are IQ zero și l-au manipulat cum au vrut ei. Eu puteam să-i spun să semneze pe 15 ani, asta făcea. Îi puneai ce voiai tu, el nimic”, a completat Giovanni Becali.

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Octavian Popescu a plecat sub formă de împrumut la Levadiakos în Grecia, la echipa pregătită de Elias Charalambous și Mihai Pintilii. Antrenorul celor de la FCSB, Marius Baciu, a recunoscut că fotbalistul avea nevoie de o schimbare, fiind extrem de nervos în ultima perioadă.

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și anul trecut și, chiar dacă a avut cifrele pe care le-a avut și eu personal, de când am venit aici, am fost foarte mulțumit de el, a intrat iarăși într-o… să zic așa, în niște reprize care nu i-au fost cum și-ar fi dorit el și l-am văzut iarăși foarte nervos”, a explicat Baciu.