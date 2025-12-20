Nu e interesat de SuperLiga României! Decizia celui mai prolific atacant român din străinătate

ADVERTISEMENT

Alexandru Tudorie a terminat prima lui experianță în China. Vârful de 29 de ani a jucat la Wuhan Three Towns, unde a marcat zece goluri în 26 de meciuri, fiind golgheterul echipei sale, care a terminat sezonul pe locul 13.

Alexandru Tudorie nu vrea să se întoarcă în SuperLigă

după ce asiaticii au achitat clauza de reziliere de 200.000 de dolari, a terminat contractul cu Wuhan și este liber de contract. Dorit înapoi la Petrolul, el nu e interesat de o revenire în SuperLigă.

Cu o cotă bună în China, unde a fost între primii 20 de marcatori ai campionatului, Tudorie are de unde alege. El a refuzat propunerea Petrolului, echipă de care a rămas legat sentimental, deoarece vrea să-și continue activitatea în Asia.

Fostul fotbalist al celor de la Steaua, Universitatea Craiova, Oțelul, Voluntari, Sepsi sau UTA are propuneri din China, prima și a doua ligă, dar și din Coreea de Sud. Va decide după sărbători unde va evolua în sezonul viitor.

Fotbalistul a fost în probe la AC Milan

El a mai jucat în Ucraina și în Arabia Saudită, dar de fiecare dată a revenit acasă după doar un sezon. În țară, el are trei Cupe ale României, una cu Universitatea Craiova și două cu Sepsi, o Cupă a Ligii, cu FCSB și o Supercupă a României, cu Sepsi.

Pe când era la FCSB Gigi Becali l-a făcut „vagabond” și „derbedeu”, după ce au apărut informații că fotbalistul și-ar fi agresat fosta iubită, într-un club din Centrul Vechi. El nu a rezistat decât un sezon la actuala campioană.

În 2012, când avea 16 ani și era unul dintre cei mai promițători juniori români, Tudorie a primit o ofertă de la AC Milan. A mers acolo și a stat două săptămâni, dar clubul Oțelul, de care aparținea, a refzuat să-i dea drumul.

A marcat mai mult decât Mitriță pentru chinezi

În 2025, Tudorie a fost fotbalistul român cu cele mai multe goluri marcate în străinătate, marcând mai mult decât Alex Mitriță, care a avut și el un sezon bun în China. Fostul atacant al Craiovei a punctat de opt ori, pentru Zhejiang Proffesional.

care a terminat pe locul opt, la egalitate de puncte cu Zhejiang, dar cu golaveraj mai slab. Burcă a jucat nouă meciuri, toate integralist și n-a marcat niciun gol. Alex Ioniță, cel mai vechi român din China, care a promovat cu echipe din liga secundă, a avut 25 de apariții, din 30 posibile. El a punctat de trei ori și a dat patru pase de gol pentru formația sa.