Nu e liniște în tabăra Angliei după calificarea în semifinale. Bellingham, nemulțumit de declarațiile lui Tuchel: „Da, bine. Mă rog. Poate nu știe cum e”

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Anglia a câștigat cu 2-1 duelul cu Norvegia, însă a suferit foarte mult. Nordicii au pus o mare presiune în jurul careului lui Jordan Pickford, însă geniul lui Jude Bellingham (23 de ani) a făcut ca britanicii să obțină calificarea. Mijlocașul lui Real Madrid a înscris o „dublă” și a răspuns după meci criticilor venite chiar din partea selecționerului Thomas Tuchel (52 de ani).

Jude Bellingham a răspuns nemulțumirilor lui Thomas Tuchel

Așa cum se aștepta foarte multă lume, Norvegia a fost într-adevăr surpriza plăcută a turneului. Naționala lui Haaland nu a fost o surpriză prin prisma faptului că lumea nu îi cunoștea valoarea echipei, ci mai mult datorită faptului că nu este o obișnuită a turneelor finale de Campionat Mondial.

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La 28 de ani de la ultima participare, nordicii au făcut o figură frumoasă și nu au fost departe să se califice în careul de ași, acolo unde ar fi întâlnit Argentina. Norvegia a dominat în multe momente Anglia, însă golurile lui Jude Deși partida s-a terminat cu bine pentru britanici, Thomas Tuchel s-a arătat nemulțumit de elevii săi, iar mijlocașul-vedetă a lui Real Madrid i-a răspuns la flash-interviu: „(n.r. – Thomas Tuchel nu a fost mulțumit de prestația voastră) Da, bine, mă rog. În fine. Este dificil pe teren. Se muncește din greu. Toți jucătorii trag din greu, așa că gândurile și aprecierea mea merg la jucătorii care au fost acolo, care au muncit din greu astăzi. Poate nu știe cum e să joci în astfel de condiții contra lui Erling Haaland, Odegaard, Nusa, Sorloth.

Nu e simplu să joci împotriva unei astfel de echipe. Cred că am încercat să creăm un mediu pozitiv și trebuie să continuăm așa în semifinale. Nu pot vorbi suficient de elogios despre băieți. Nu vei câștiga fiecare meci făcând 1.000 de pase, uneori trebuie să câștigi urât și am făcut asta în această seară”, a declarat Jude Bellingham.

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Ce a declarat, de fapt, Thomas Tuchel despre elevii săi, la finalul partidei Norvegia – Anglia 1-2

Adevărul este că Anglia nu a prestat cel mai bun fotbal al ei în sfertul de finală contra Norvegiei, însă a întâlnit un adversar extrem de incomod. Thomas Tuchel este mulțumit de rezultat,

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„Nu am vorbit despre suferință. N-am făcut-o niciodată. Ne-am complicat foarte, foarte mult viața astăzi (n.r. duminică, 12 iulie). Rezultatul este fantastic. Suntem printre ultimii patru. E uimitor, dar nu sunt mulțumit de prestație – în toate sensurile. Angajamentul există, dar ne-am complicat viața prin modul în care am jucat, neglijent, cu multe greșeli tehnice, nu suficient de rapid, nu suficient de constant. Am avut noroc astăzi.

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(n.r. este vorba de mentalitate?) Nu e vorba de mentalitate. Cum poți să întrebi asta? Asta e mentalitate pură. Nu e vorba de mentalitate. E vorba de calitate, trebuie să jucăm mai bine. (despre meciul din semifinală) O să ne îmbunătățim. Trebuie să o facem. Acum e momentul să sărbătorim. Acum e momentul să savurăm totul. Avem trei zile la dispoziție. Avem nevoie de fiecare clipă”, a declarat selecționerul neamț, conform