Nu e liniște în Turcia înainte de barajul cu România! Jucătorul de națională și viitorul adversar al FCSB a fost arestat

ADVERTISEMENT

Scandal monstru în Turcia. Cu 3 luni înainte de barajul de calificare cu România la CM 2026, Parchetul din Istanbul a emis mandate de arestare pentru 46 de persoane. Printre acestea se numără și 27 fotbaliști, inclusiv un internațional turc de la Fenerbahce.

Scandal monstru în Turcia înaintea barajului cu România. Jucător de națională, acuzat că ar fi pariat pe propria echipă

Conform comunicatului procuraturii, dintre fotbaliștii vizați, 27 sunt suspectați că ar fi pariat pe meciuri ale propriilor echipe, partide în care ei înșiși au jucat.

ADVERTISEMENT

Pe listă se află și numele lui Mert Hakan Yandaş (31 de ani). Mijlocașul central evoluează din 2020 la . FCSB – Fener se va juca pe Arena Națională pe 29 ianuarie de la ora 22:00.

În plus, Yandaș are în CV și o selecție la naționala Turciei, pe care a bifat-o în anul 2020. Selecționata „Semilunei” va evolua contra României în

ADVERTISEMENT

Yandaș este căpitan la Fener, formație pentru care a jucat 149 de meciuri, a marcat 11 goluri și a oferit 25 de pase decisive. El e acuzat că ar fi plasat pariuri prin intermediul contului altei persoane.

ADVERTISEMENT

Official Statement from the Istanbul Chief Public Prosecutor's Office regarding to ongoing betting investigation; 46 people including 27 players were taken custody.

Here some of them .👇 ❌Metehan Baltaci, Galatasaray

❌Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe

❌Ahmet Çakar, Former… — Turkish Football Soccer (@soccer_turkish)

Printre inculpați se află și un jucător de la Galatasaray. Este vorba despre Metehan Baltaci. Fundașul în vârstă de 23 de ani era deja suspendat pentru nouă luni în legătură cu scandalul pariurilor.

Arbitri și președinți de club, printre inculpați în scandalul pariurilor din Turcia

În plus, în urma investigațiilor care au zguduit fotbalul din Turcia, șase arbitri au fost plasați în arest preventiv, alături de președintele lui Eyupspor, club care evoluează în Super Lig.

ADVERTISEMENT

Biroul procurorului a transmis că poliția a reținut până acum 35 dintre cele 46 de persoane vizate de ordinul de arestare.

Doi președinți de club se numără printre cei investigați pentru că „au încercat să influențeze rezultatul” unui meci disputat între echipele lor din liga a treia, în sezonul 2023–2024, se menționează în comunicat.

Până acum, federația turcă de fotbal (TFF) a suspendat peste 1000 de jucători turci și aproape 150 de arbitri în acest caz. Dintre jucători, 25 activau în prima ligă a Turciei, iar suspendările variază între 45 de zile și 12 luni, potrivit TFF.

Doar un jucător dintre cei suspendați este străin.. Este vorba despre senegalezul Alassane Ndao (28 de ani). Atacantul lui Konyaspor a primit o suspendare de 12 luni.