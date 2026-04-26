Nu e liniște la Inter în așteptarea titlului! Echipa lui Cristi Chivu, implicată într-un scandal-monstru

ADVERTISEMENT

Inter, cu 5 etape rămase de disputat, este ca și campioană în Serie A. Formația din Milano conduce ierarhia la 12 puncte diferență, iar cu un succes în partida cu Torino, din runda a 34-a, ar putea face pasul decisiv către titlul din Italia. În ciuda celor prezentate, echipa antrenată de Cristian Chivu nu are parte de liniște.

Meciul lui Inter, implicat într-un scandal-monstru

, Inter este implicată într-un scandal important în Italia. relatează faptul că Gianluca Rocchi, conducătorul arbitrilor din „Cizmă”, ar fi oferit favoruri pentru Inter în trecut, pe când echipa era pregătită de Simone Inzaghi. Totuși, delegarea „centralilor” nu a avut efecte pozitive pentru nerazzurri.

ADVERTISEMENT

Acest lucru s-ar fi întâmplat în sezonul 2024/2025. Ziariști italieni au scos în evidență faptul că Gianluca Rocchi s-ar fi întâlnit cu oficialii lui Inter pentru a delega arbitrii „casei” pentru duelurile cu Bologna, din Cupa Italiei, și AC Milan, din Serie A. În ciuda „înțelegerii”, formația din Milano nu s-a bucurat de succese.

Mai exact, Inter a pierdut în fața lui Bologna pe 20 aprilie 2025, scor 1-0, iar ulterior a cedat la scor de neprezentare în fața rivalei AC Milan. Prin cele prezentate, formația pregătită de Cristian Chivu ar trebui să fie relaxată, înfrângerile dovedind faptul că arbitrii nu au avut un rol esențial în sezonul în care Simone Inzaghi se afla la cârmă. Totodată, jurnaliștii au precizat faptul că niciun oficial al clubului din Milano nu a primit vreo notificare în care să se precizeze că se află sub investigație. De menționat este faptul că arbitrul vizat este Daniele Doveri.

ADVERTISEMENT

Meciul lui Chivu la Parma, anchetat de italieni

Un alt meci aflat în centrul atenției este Udinese – Parma, care a avut loc pe 1 martie 2025. Parchetul italian a pus pe masă dovezi, care constă în probe audio și video, în care anchetatorii sugerează că arbitrul VAR Daniele Paterna este influențat din exterior, chiar de Gianluca Rocchi sau un apropiat al acestuia, să-l cheme la monitorul de la marginea terenului pe „centralul” Maresca pentru acordarea unui penalty. Astfel, Daniele Paterna a încălcat protocolul VAR care prevede autonomia completă a camerelor VAR, conform Sky Italia. În acel meci, Cristi Chivu era pe banca lui Parma. în timp ce Dennis Man era titular în echipa „Cruciaților”.

ADVERTISEMENT

„E penalty?”, a întrebat Daniele Paterna o persoană care se afla în exteriorul camerei VAR și care i-a bătut în geam arbitrului pentru a-i atrage atenția. Răspunsul a fost unul afirmativ, iar Paterna, care inițial îndemnase „centralul” să lase jocul să continue, l-a chemat pe Maresca la monitorul VAR, iar decizia a fost penalty acordat. Parma a pierdut acel meci.

ADVERTISEMENT

Ce a declarat Cristian Chivu înainte de Torino – Inter

Înainte de Torino – Inter, Cristi Chivu s-a arătat optimist. Antrenorul român a expus faptul că elevii săi sunt pregătiți să se impună în Piemont și a scos în relief faptul că munca depusă pe parcursul sezonului în curs este aproape de a își culege roadele. Chivu a amintit și de momentele cheie din această stagiune.

„Avem nevoie de atitudinea potrivită pentru a câștiga meciul și pentru a încerca să dominăm și să înțelegem momentele. Suntem la fel de calmi ca întotdeauna și conștienți de munca depusă. Știm cât am muncit, dar suntem conștienți că mai avem meciuri și puncte de câștigat pentru a atinge unul dintre obiectivele noastre.

ADVERTISEMENT

Vorbim despre un sezon întreg. Am intrat în pauză cu un avantaj bun. Înfrângerea suferită împotriva lui Milan a atras unele critici, dar apoi am avut ocazia să oferim niște prestații bune. Meciul împotriva Romei a fost important, iar apoi, la Como, știam cât de dificil va fi și am reușit să câștigăm”, a spus .