„Nu e locul tău aici!”. Cel mai greu moment pentru Răzvan Lucescu la PAOK Salonic: „Mi-era greu să ies din casă”

Răzvan Lucescu este legendă la PAOK, club căruia i-a adus două din cele patru titluri de campioană din istorie. Perioada antrenorului în Grecia a fost marcată însă de un moment foarte dificil
Cristian Măciucă
11.05.2026 | 10:11
În cei 100 de ani de istorie, pe care i-a împlinit anul acesta, PAOK a cucerit doar patru titluri de campioană. Două au fost câștigate cu Răzvan Lucescu (57 de ani) la timonă, în 2019 și în 2024. Tehnicianul român e idol la Salonic, dar lucrurile nu au stat întotdeauna așa.

Răzvan Lucescu, despre cel mai dificil moment la PAOK

Numit pe banca lui PAOK în 2017, Răzvan Lucescu a avut nevoie de doar doi ani pentru a scris istorie la gruparea din Salonic. A cucerit titlul cu alb-negrii, o performanță pe care nu o mai reușiseră de 34 de ani. Primul său mandat a fost întrerupt în 2019 pentru o aventură de doi ani în Arabia Saudită, la Al-Hilal, după care a revenit în forță la echipa de pe Toumba.

Cu Lucescu la timonă, PAOK a devenit o adevărată putere în Super Liga Greciei, la nivel cu Olympiacos și AEK Atena și mult peste Panathinaikos. PAOK se luptă acum în fiecare sezon pentru trofee. După șapte ani pe Toumba, Răzvan a dezvăluit într-un interviu pentru Gazzetta.gr că „Iubire” este cuvântul care descrie tot ce simte la PAOK. Adaptarea nu a fost însă una deloc ușoară.

„Îmi amintesc când de dificil a fost începutul la PAOK, ce îndoieli aveau cei de aici la adresa mea. În primele două luni, mi-era greu să ies din casă. Nu pentru că m-ar fi atacat cineva, dar simțeam un sentiment negativ față de mine. Ca și cum mi-ar fi spus: ‘Nu e locul tău aici!’”, a declarat Răzvan Lucescu.

Patru trofee a câștigat Răzvan Lucescu alături de PAOK Salonic

De când a ajuns prima dată la PAOK, Răzvan Lucescu a cucerit patru trofee, dintre care două campionate și două Cupe ale Greciei. Lucescu își putea trece în CV și o 5-a cupă, dar a pierdut finala cu OFI Creta, pe 25 aprilie, scor 2-3.

„Situația s-a schimbat, pas cu pas, după patru-cinci luni. În ianuarie 2018, sentimentul era total diferit.(n.r. – Cum e acum?) Este fantastic să simți dragostea oamenilor. În același timp, e o presiune uriașă, o responsabilitate uriașă. Fericirea lor depinde de deciziile pe care le iau eu de la un meci la altul”, a mai spus antrenorul român.

  • 48 de ani avea Răzvan Lucescu în 2019 când a venit prima dată la PAOK
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
