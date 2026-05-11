„Nu e locul tău aici!”. Cel mai greu moment pentru Răzvan Lucescu la PAOK Salonic: „Mi-era greu să ies din casă”

În cei 100 de ani de istorie, pe care i-a împlinit anul acesta, PAOK a cucerit doar patru titluri de campioană. Două au fost câștigate cu Răzvan Lucescu (57 de ani) la timonă, în 2019 și în 2024. Tehnicianul român e idol la Salonic, dar lucrurile nu au stat întotdeauna așa.

Răzvan Lucescu, despre cel mai dificil moment la PAOK

Numit pe banca lui PAOK în 2017, Răzvan Lucescu a avut nevoie de doar doi ani pentru a scris istorie la gruparea din Salonic. A cucerit titlul cu alb-negrii, o performanță pe care nu o mai reușiseră de 34 de ani. Primul său mandat a fost întrerupt în 2019 pentru o aventură de doi ani în Arabia Saudită, la Al-Hilal, după care a revenit în forță la echipa de pe Toumba.

Cu Lucescu la timonă, PAOK a devenit o adevărată putere în Super Liga Greciei, la nivel cu Olympiacos și AEK Atena și mult peste Panathinaikos. . După șapte ani pe Toumba, Răzvan a dezvăluit într-un interviu pentru că „Iubire” este cuvântul care descrie tot ce simte la PAOK. Adaptarea nu a fost însă una deloc ușoară.

„Îmi amintesc când de dificil a fost începutul la PAOK, ce îndoieli aveau cei de aici la adresa mea. În primele două luni, mi-era greu să ies din casă. Nu pentru că m-ar fi atacat cineva, dar simțeam un sentiment negativ față de mine. Ca și cum mi-ar fi spus: ‘Nu e locul tău aici!’”, a declarat Răzvan Lucescu.

Patru trofee a câștigat Răzvan Lucescu alături de PAOK Salonic

De când a ajuns prima dată la PAOK, Răzvan Lucescu a cucerit patru trofee, dintre care două campionate și două Cupe ale Greciei. Lucescu

„Situația s-a schimbat, pas cu pas, după patru-cinci luni. În ianuarie 2018, sentimentul era total diferit.(n.r. – Cum e acum?) Este fantastic să simți dragostea oamenilor. În același timp, e o presiune uriașă, o responsabilitate uriașă. Fericirea lor depinde de deciziile pe care le iau eu de la un meci la altul”, a mai spus antrenorul român.

