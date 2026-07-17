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Nu e Messi! Pep Guardiola a numit jucătorul care poate decide de unul singur finala Spania – Argentina

Spania și Argentina se vor întâlni în marea finală de la Cupa Mondială 2026. Pe cine va susține Pep Guardiola (55 de ani) și care sunt jucătorii ce pot face diferența.
Traian Terzian
17.07.2026 | 16:49
Nu e Messi Pep Guardiola a numit jucatorul care poate decide de unul singur finala Spania Argentina
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Pep Guardiola a analizat finala CM 2026 dintre Spania și Argentina. Sursă foto: colaj Fanatik
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Deși a avut parte de un turneu final fabulos și a dus de unul singur Argentina în finală, Pep Guardiola nu-l vede pe Leo Messi un jucător decisiv. Tehnicianul a numit trei fotbaliști care pot decide duelul din ultimul act al Cupei Mondiale.

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Liber de contract după ce a ales să se despartă de Manchester City la finalul sezonului precedent, Pep Guardiola a mărturisit că nu are o favorită în finala Mondialului și a dezvăluit care sunt jucătorii ce pot face diferența.

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”Nu susțin echipă anume, ci mai degrabă jucătorii pe care îi apreciez și cu care am lucrat. Voi fi bucuros să-i încurajez. Dacă Argentina câștigă Cupa Mondială, există jucători pe care îi cunosc. Dacă Rodri își demonstrează nivelul la mijlocul terenului alături de Pedri și Lamine Yamal este în cea mai bună formă, Spania poate face diferența.

Lamine Yamal a ajuns la turneul final oarecum în urmă în ceea ce privește condiția sa fizică din cauza accidentărilor. Cu toate acestea, având în vedere vârsta sa, posedă o capacitate incredibilă de a gestiona presiunea și este capabil să decidă singur un meci”, a declarat Guardiola, conform Marca.

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Marele duel dintre Spania și Argentina va avea loc duminică, 19 iulie, de la ora 22:00, pe MetLife Stadium din New York/New Jersey. Pe lângă trofeul Cupei Mondiale și medaliile de aur, câștigătorii vor primele și inele de campioni după modelul din sporturile americane.

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Guardiola, detalii despre viitorul său

Dorit la cârma echipei naționale a Italiei de Paulo Maldini, noul director tehnic al ”squadrei azzurra”, tehnicianul catalan a precizat că în acest moment se simte bine odihnindu-se, dar nu a exclus o revenire în viitor la Manchester City.

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”Am început la 37 de ani la Barcelona și acum am 56. Trebuie să fac lucruri noi. În acest moment sunt foarte fericit. Într-o zi, desigur, mă voi întoarce pe stadionul Etihad. Dar acum vreau să fiu în culise. Dacă vor avea nevoie de mine, voi fi acolo”, a spus el.

În final, Guardiola a recunoscut că cele mai mari bătălii tactice le-a dus de-a lungul carierei cu antrenorul german Jurgen Klopp: ”A fost cel mai mare rival al carierei mele. Tipul ăla era capabil să schimbe sistemul la fiecare 20 de minute. Mă scotea din minți”.

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Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
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