Nu e Rațiu! Lista de 10 candidați dintre care se va alege viitorul fundaș dreapta al lui Liverpool

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Presa din Anglia a scris că . „Coromoranii” caută și acum un fundaș dreapta de top, după ce au rămas fără Trent-Alexander Arnold (27 de ani), transferat vara trecută la Real Madrid. Se pare însă că fotbalistul român nu se află printre cei 10 jucători care pot deveni prima opțiune a noului manager, Andoni Iraola (44 de ani).

Veste proastă pentru Andrei Rațiu! Ce fundaș dreapta vrea, de fapt, Liverpool

Postul de fundaș dreapta este printre primele pe care Andoni Iraola le vrea acoperite odată cu sosirea pe Anfield Road. Chiar dacă în lot există deja soluțiile Frimpong, Bradley și Ramsay, staff-ul tehnic condus de managerul spaniol analizează cu atenție piața pentru a găsi fie un titular, fie un concurent puternic pentru postul de fundaș dreapta.

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În au apărut mai multe nume pe care „cormoranii” le monitorizează, iar lista ajunge la aproximativ 10 fotbaliști, fiecare cu profil diferit. Din păcate, numele lui Andrei Rațiu nu se găsește pe această listă. Internaționalul român poate juca doar fundaș dreapta, iar Iraola își dorește un apărător lateral polivalent, care poate acoperi și alte poziții.

Cei 10 fundași dreapta pe care îi urmărește Liverpool

Malo Gusto (23 ani) – Chelsea – 35 de milioane de euro – LB, DM, Wing-Back Neco Williams (25 de ani) – Nottingham Forest – 28 de milioane de euro – LB, Wing-Back Mats Wieffer (26 de ani) – Brighton – 26 de milioane de euro – DM Michael Kayode (21 de ani) – Brentford – 40 de milioane de euro – Wing-Back Guela Doue (23 de ani) – Strasbourg – 20 de milioane de euro – CB, Wing-Back, LB Marco Palestra (21 de ani) – Atalanta – 35 de milioane de euro – Wing-Back, LB Juanlu Sanchez (22 de ani) – Sevilla – 10 milioane de euro – RW, CM, 10 Vanderson (25 de ani) – AS Monaco – 18 milioane de euro – Wing-Back, LB Alberto Costa (22 de ani) – FC Porto – 18 milioane de euro – Wing-Back Amar Dedic (23 de ani) – Benfica – 16 milioane de euro – LB, Wing-Back, CB

Rayo Vallecano i-a găsit înlocuitor lui Andrei Rațiu

Andrei Rațiu mai are contract cu Rayo Vallecano până în vara lui 2030, dar rămâne de văzut dacă fundașul dreapta român va continua la finalista Conference League. Chiar dacă nu va ajunge la Liverpool, Rațiu are toate șansele să prindă un transfer tare în acest mercato, mai ales că madrilenii par să îi fi găsit deja înlocuitor. Gruparea din LaLiga e interesată de Marcus Pedersen (25 de ani), fundaşul dreapta al lui Torino. Pedersen se află în lotul Norvegiei de la Campionatul Mondial, dar nu a evoluat niciun minut în victoria din prima etapă, cu Irak, scor 4-1.

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chiar scriu că interesul lui Rayo pentru fotbalistul nordic a apărut în contextul în care Andrei Rațiu ar putea pleca în această vară. Evaluat de transfermarkt.com la 3.500.000 de euro, Marcus Pederson a jucat în 29 de meciuri în Serie A la Torino, pentru care a dat 1 gol și 2 pase decisive. Cu 32 de selecții la prima reprezentativă a Norvegiei, Pedersen a ajuns la Torino în vara lui 2025. Transferul său de la Feyenoord a costat 3.600.000 de euro.

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