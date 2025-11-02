Nu e sold out! Oltenii nu umplu iarăși stadionul la Universitatea Craiova – Rapid

ADVERTISEMENT

Etapa a 15-a vine cu derby-ul din Bănie dintre Universitatea Craiova și Rapid. Deși ambele echipe sunt pretendente clare la titlu, stadionul „Ion Oblemenco” nu se va umple la capacitatea maximă. Câți spectatori vor fi, de fapt.

Câți spectatori vor asista la Universitatea Craiova – Rapid

Universitatea Craiova va primi duminică seară vizita Rapidului într-un meci în care toate cele 3 puncte vor conta enorm. Avantajul terenului propriu poate însemna mult pentru olteni, însă stadionul nu se va umple.

Moderatorul Horia Ivanovici a dezvăluit în direct la FANATIK SUPERLIGA faptul că derby-ul va strânge, în total, doar aproximativ 20.000 de spectatori, în condițiile în care este o adevărată luptă pe viață și pe moarte pentru titlu.

„Craiova – Rapid, diseară, marele meci pe care îl așteptăm cu toții. Să vă dau și câteva informații de la Craiova. Vestea proastă este că nu va fi sold-out, cum sperau cei de la Craiova, Rotaru, jucătorii…

Vestea bună este că vor fi undeva la 17-18 mii de oameni plus 1.500 de rapidiști. Cam 20 de mii de oameni, ceea ce nu e rău. Deci o veste mai puțin bună, că nu e sold-out, ceea ce nu înțeleg. Să fii acolo, să ai meci cu echipa de pe locul 2 și să nu fie sold-out!

Cartonaș galben pentru cei care țin cu Craiova, eu nu accept așa ceva. Își joacă echipa, ești în cupele europene, te bați cu șanse la titlu și tu nu umpli stadionul… Iar asta cu pasiunea oltenilor, lăsați-o jos!”, a precizat moderatorul Horia Ivanovici.

Marius Șumudică și amintirea tristă a golului marcat pe stadionul plin din Craiova. „Degeaba!”

Eugen Trică, prezent în studioul emisiunii, și-a amintit când stadionul din Craiova a fost plin până la refuz la un duel contra Rapidului. S-a întâmplat în ultima etapă a campionatului 1997-1998, când . Marius Șumudică, marcator în acea partidă, nu a rememorat cu drag episodul din Bănie.

„A fost în 98 sold-out, când juca și Șumi atunci și a și marcat!”, a spus și Eugen Trică. „Am marcat gol degeaba! Pentru un meci la Craiova, să fie 20 de mii de spectatori, înseamnă ceva totuși (n.r. – despre partida din etapa a 15-a)”, a replicat Marius Șumudică.