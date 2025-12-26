Singura echipă care l-ar face pe Victor Pițurcă să revină în antrenorat! Nu e Steaua București

ADVERTISEMENT

Victor Pițurcă se află fără angajament de aproape 6 ani de zile, însă nu ar spune nu unei reveniri în antrenorat. Fostul selecționer a numit echipa la care ar merge, iar, în mod surprinzător, aceasta nu este Steaua.

Ce echipă ar antrena Victor Pițurcă

Ultima echipă de club la care a activat Victor Pițurcă este Universitatea Craiova, însă acest lucru se petrecea în urmă cu aproape 6 ani. Mai exact, fostul selecționer a antrenat „Știința” până în data de 4 ianuarie 2020.

ADVERTISEMENT

În cea mai recentă apariție, Victor Pițurcă a mărturisit că ar mai antrena doar în Golf, la o echipă care să îi asigure un salariu pe măsura valorii lui. Totodată, proiectul echipei arabe trebuie să aibă un proiect serios pentru ca fostul selecționer să semneze un angajament.

„Nu îmi doresc acum să intru în fenomen. Numai o echipă din Golf, din primele 3 locuri. Cine știe, dacă ar fi un proiect care să mă intereseze, aș putea fi convins”, a declarat Victor Pițurcă, conform .

ADVERTISEMENT

Victor Pițurcă nu vrea să mai fie antrenor la Steaua București

În continuare, Victor Pițurcă a dezvăluit că ar reveni doar la Steaua în România, însă nu în calitate de tehnician. Totodată, nea „Piți” a transmis că nu se gândește la retragerea din antrenorat.

ADVERTISEMENT

„În România? Numai Steaua, dar nu ca antrenor. Dacă ar fi nevoie de mine, vă dați seama că ar fi o muncă fantastică. Nu va fi ușor pentru Steaua nici dacă va veni cineva cu milioane de euro.

Nu m-am gândit încă la retragerea din antrenorat. Mai visez câteodată. Mai ales când se termină campionatele și vezi bucuria celor care câștigă, oameni cu trofee, îi vezi pe cei care suferă, care retrogradează. Te cuprinde nostalgia și te gândești”, a mai spus Victor Pițurcă.

ADVERTISEMENT

Ce spune Victor Pițurcă despre războiul CSA Steaua – FCSB

În încheiere, V . Fostul selecționer spera ca vechiul ministru, Ionuț Moșteanu, să facă ceva în privința dreptului de promovare al „militarilor”.

„E păcat pentru că un club cu o asemenea istorie în spate nu are dreptul să promoveze în prima ligă. Cred că ar trebui să se facă ceva, să vină o mână de ajutor din partea politicului. E Steaua! S-a dovedit că echipa Steaua este echipa Armatei, cea care este în liga a doua.

Ar trebui să se facă ceva în acest sens. Nu s-a vrut. Am avut încredere în ministrul care și-a dat demisia (n.r – Ionuț Moșteanu). Credeam că aveam o șansă mare pentru campionatul viitor, dar acum să vedem cine va fi ministru, pentru că acum e un interimar (n.r – Radu Miruță)”, a conchis Victor Pițurcă, conform sursei amintite mai sus.

De-a lungul carierei, , Craiova de trei ori, echipa națională în trei mandate și Al-Ittihad în două perioade diferite.