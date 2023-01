Nu e un banc: familia lui Nuțu Cămătaru a deschis un IFN cu activități de creditare. Fostul lider interlop deține și o spălătorie auto

Nuțu Cămătaru și-a schimbat viața după anul 2019, când a fost eliberat condiționat, după ce anterior fusese condamnat la 5 ani și 11 luni de închisoare pentru șantaj. Cunoscutul lider al lumii interlope s-a recăsătorit, a redevenit tată, a ajuns subiect de roman și s-a apucat de afaceri legale.

Nuțu Cămătaru a ieșit în pierdere cu spălătoria auto

Protagonistul , scrisă de Codin Maticiuc, Nuțu Cămătaru a recunoscut că în tinerețe se descurca de minune să facă bani din activități ilegale. Lucrurile par să fie mai complicate atunci când vine vorba despre business-uri ”la vedere”, cu angajați și plăți la ANAF.

Nuțu Business SRL este una dintre societățile la care Ion Balint, pe numele lui real, apare ca asociat, potrivit datelor obținute de FANATIK de la Registrul Comerțului. Fostul lider interlop este asociat aici cu cei doi băieți pe care-i are din precedenta căsnicie: Ion Nuțu (zis Nuțulică) și Nicolae Daniel (alias Dany).

Societatea are ca principal obiect de activitate ”întreținerea și repararea autovehiculelor”. Firma are punct de lucru în șoseaua Sălaj, acolo unde se află spălătoria auto NTU Self Wash. Terenul pe care se află construcția îi aparține lui Nuțu, care are aici o proprietate de 45.000 mp, unde funcționa un club de echitație și o fermă de păsări și animale exotice.

În 2021, al familiei Balint a declarat o cifră de afaceri de doar 806 lei, o pierdere de 1.029 lei și datorii de 1.824 lei.

Soția lui Nuțu, implicată în comerț și activități financiare

În martie 2022, Nuțu Cămătaru a înființat societatea Cezy Line SRL, care are ca obiect de activitate ”comerțul cu amănuntul în magazine nespecificate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun”. Firma are sediu în Ferentari, un loc considerat cartier general al Cămătarilor.

În această firmă, Nuțu deține 45% din părțile sociale, iar soția lui actuală, Claudia Balint, are pachetul majoritar și este administrator al societății.

Partenera de viață a lui fostului interlop apare asociat majoritar și la compania DN Capital Investments IFN SRL, tot cu sediul în șoseaua Sălaj, acasă la Nuțu Cămătaru.

După cum arată și titulatura (intituție financiar-nebancară), firma se ocupă cu activități de creditare și include: acordarea creditelor de consum, finanțarea comerțului internațional, asigurarea finanțării pe termen lung a industriei de către băncile industriale, împrumuturi monetare în afara sistemului bancar, acordarea de credite pentru cumpărarea locuințelor de către instituții specializare care nu primesc depozite și servicii de amanetare și gaj.

IFN-ul și-a suspendat activitatea după doar câteva luni

Nuțu Cămătaru nu apare ca asociat în această firmă, în schimb Claudia îl are ca partener pe fiul acestuia, Daniel Nicolae Balint. În societate mai apar, ca asociați minoritari, alte două persoane: un avocat și soția unui fost șef din jandarmerie.

IFN-ul familiei Cămătaru a fost înființat în 2021 și încă nu a depus primul bilanț financiar. Societatea apare ca fiind în funcțiune, însă nu mai este activă din iunie 2022, potrivit datelor de la ANAF sectorul 5.

M&N Cafe Boyss SRL este, de asemenea, o afacere în care familia lui Nuțu Cămătaru este reprezentată prin unul dintre băieții lui. Ion Nuțu Balint are o jumătate din firma care a fost înființată în anul 2010, și care nu mai este activă din anul 2012. Societatea are sediul social tot pe șoseaua Sălaj.

În trecut, Nuțu Cămătaru a mai deținut un hotel, situat pe strada Merișani, pe care l-a închis în urmă cu aproape un deceniu, după ce locația a ajuns în atenția procurorilor DIICOT.