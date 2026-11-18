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România a bifat încă un eșec în grupa de Liga Națiunilor, al 5-lea din șase meciuri, scor 1-2 în Bosnia & Herțegovina. Evoluția „tricolorilor” din a doua repriză a fost una dezamăgitoare, arătând multe neputință. Gigi Becali (68 de ani) s-a resemnat în privința viitorului echipei naționale. Acesta este de părere că pur și simplu „nu e valoare”, iar Gică Hagi (61 de ani) nu prea are ce să facă.

Concluzia lui Gigi Becali după Bosnia – România 2-1: „Nu e valoare! Ce să facă Hagi?”

Într-un meci în care nu a evoluat rău o repriză, România a pierdut ca întotdeauna. În ultima rundă a Ligii Națiunilor, echipa lui Gică Hagi (61 de ani) s-a înclinat în Bosnia, scor 1-2. Naționala noastră a încheiat grupa a 4-a din Liga B pe ultimul loc, după Suedia, Bosnia și Polonia, urmând să joace un baraj pentru menținerea în cea de-a doua ligă.

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Intrat în direct la FANATIK SUPERLIGA, Gigi Becali a comentat . Fără ocolișuri, patronul celor de la FCSB a spus din start că selecționerul Gică Hagi nu are cum să construiască o echipă puternică dintr-un motiv simplu: nu există valoare în această generație. Becali a fost dezamăgit să vadă o națională a României neputincioasă în Bosnia.

„(n.r. Mai avem vreo șansă cu naționala asta?) Cum să ai vreo șansă când e 1-1 și când te călăresc ăia așa? Când ei nu se luptau pentru nimic, iar tu trebuie să dai gol, iar tu nu treci centrul terenului. Înseamnă că tu n-ai valoare. N-ai ce să faci fără valoare. Poate să vină și Gică (Hagi) și încă zece ca Gică. N-are ce să facă! Chiar dacă vrea să facă ceva, Gică nu poate, pentru că nu are valoare la echipă. Cum să facă?”, este părerea lui Becali.

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Gigi Becali îi vede pe bosniaci mult peste „tricolori”, ca valoare: „Spuneți-mi un jucător de la România care face 5 milioane de euro?”

Gigi Becali a notat forța bosniacilor și a spus că, în naționala lui Sergej Barbarez (55 de ani) sunt fotbaliști de peste 10, 20 de milioane de euro. Același patron al FCSB a pus apoi o întrebare dureroasă: dacă la România există, în prezent, vreun jucător care să valoreze măcar 5 milioane, raportat la ce a arătat naționala la Zenica. „Cred că din ăia de acolo, din Bosnia, erau jucători și de zece, și de douăzeci de milioane, și de cinci, și de șapte, și de nouă. Nu știu. Acum spuneți-mi pe care jucător de la echipa României ați da nu zece, cinci milioane?”.

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Becali a admis că, la modul general, România are valori în lot, precum Andrei Rațiu sau Radu Drăgușin, însă nici aceștia nu au arătat, marți seara, că sunt jucători de un mare nivel. S-a dus apoi și a făcut o serie de comparații între forma din trecut a unor jucători și forma din prezent. „Noi am avut, odată, pe unul Dennis Man. Acum nu mai e acel Man. Am avut un Florinel Coman. Acum nu mai e acel Florinel Coman. Nu ai ce să faci. Nici Drăgușin nu mai e. (n.r. Despre Coubiș ce credeți?) Ce să faci cu Coubiș? E mare, puternic, dar trebuie ceva de valoare, nu doar mare și puternic”.

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Becali, convins că Gică Hagi se va da bătut: „Se va convinge”

Patronul celor de la FCSB a remarcat dezastrul din repriza a doua, când „tricolorii” nu mai reușeau să câștige duelurile cu rivalii lor: „În a doua repriză, când am încercat să ieșim și noi să pasăm, nu reușeam să câștigăm niciun duel. Cum punea Coman piciorul pe minge, cum pierdea duelul. Ca să pasezi, trebuie să ai calitate. Noi nu suntem puternici fizic. În acest caz, trebuie să ai calitate, viteză și valoare ca Spania. Dacă nu ai așa ceva, atunci cum să faci ceva?”.

În privința selecționerului, Gigi Becali spune că, momentan, , însă, în timp, se va convinge că e imposibil și va renunța: „Gică, în inima lui, e sămânță de Hagi. Vrea ca noi să fim cei mai buni. Dar cred că la un moment dat, dacă îi spune toată lumea ‘bă, n-ai cu cine!’, se va convinge. Se va da bătut, că nu are ce face”.

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