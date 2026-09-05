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Cătălin Cîrjan (23 de ani), căpitanul lui Dinamo, a fost dorit în MLS în vara acestui an. Andrei Nicolescu a vorbit despre motivul din spatele mutării eșuate, precizând ce a împiedicat transferul fotbalistului.

De ce a picat, de fapt, transferul lui Cătălin Cîrjan în MLS

Minnesota United a fost clubul interesat să obțină semnătura lui Cătălin Cîrjan în această vară. FANATIK aflase că în MLS din cauza ofertei pe care o considerau prea mică. Acum, Andrei Nicolescu a vorbit deschis despre acest subiect și a precizat ce a stat, de fapt, în spatele mutării care nu s-a mai făcut.

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„Nu, din Rusia nu am primit nimic concret, au fost discuții. Am primit o ofertă concretă din MLS, în ziua meciului din Cupa României, cu o limită a timpului să închidem acel transfer, dar condițiile nu erau ok… Era o sumă de aproximativ 3,5 milioane de dolari, dar condiționată de un împrumut cu obligativitate de cumpărare după 10 apariții ale jucătorului în campionat și cu plata transferului în 3 tranșe. Erau mult mai multe condiții și nu are rost să discutăm”, a spus Andrei Nicolescu, la

Ce a spus Cătălin Cîrjan despre transferul în MLS

Cătălin Cîrjan (23 de ani) și-a trecut numele pe tabelă în prima etapă din Cupa României, în care Dinamo a întâlnit Sporting Liești și s-a impus cu 4-1. După meci, el , însă a fost rezervat. „(n.r. – Îţi place America?) Nu ştiu ce să spun, că n-am fost până acum. Am auzit din presă despre ofertă, dar nu m-am gândit, că m-am gândit 100% la meci. Conducătorii trebuie să vorbească, pentru că eu nu ştiu”, spunea Cătălin Cîrjan.

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Ajuns gratis la Dinamo în vara anului 2024, după o experiență de un sezon la rivala Rapid, Cătălin Cîrjan s-a impus rapid în echipa „câinilor” și a devenit un jucător de bază. El a strâns de atunci 94 de apariții în tricoul „alb-roșilor”.

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