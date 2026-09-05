Cătălin Cîrjan (23 de ani), căpitanul lui Dinamo, a fost dorit în MLS în vara acestui an. Andrei Nicolescu a vorbit despre motivul din spatele mutării eșuate, precizând ce a împiedicat transferul fotbalistului.
Minnesota United a fost clubul interesat să obțină semnătura lui Cătălin Cîrjan în această vară. FANATIK aflase că superiorii lui Dinamo nu erau tentanți să îl cedeze pe jucător în MLS din cauza ofertei pe care o considerau prea mică. Acum, Andrei Nicolescu a vorbit deschis despre acest subiect și a precizat ce a stat, de fapt, în spatele mutării care nu s-a mai făcut.
„Nu, din Rusia nu am primit nimic concret, au fost discuții. Am primit o ofertă concretă din MLS, în ziua meciului din Cupa României, cu o limită a timpului să închidem acel transfer, dar condițiile nu erau ok… Era o sumă de aproximativ 3,5 milioane de dolari, dar condiționată de un împrumut cu obligativitate de cumpărare după 10 apariții ale jucătorului în campionat și cu plata transferului în 3 tranșe. Erau mult mai multe condiții și nu are rost să discutăm”, a spus Andrei Nicolescu, la TV Digi Sport.
Cătălin Cîrjan (23 de ani) și-a trecut numele pe tabelă în prima etapă din Cupa României, în care Dinamo a întâlnit Sporting Liești și s-a impus cu 4-1. După meci, el a vorbit, printre altele, și despre transferul în MLS, însă a fost rezervat. „(n.r. – Îţi place America?) Nu ştiu ce să spun, că n-am fost până acum. Am auzit din presă despre ofertă, dar nu m-am gândit, că m-am gândit 100% la meci. Conducătorii trebuie să vorbească, pentru că eu nu ştiu”, spunea Cătălin Cîrjan.
Ajuns gratis la Dinamo în vara anului 2024, după o experiență de un sezon la rivala Rapid, Cătălin Cîrjan s-a impus rapid în echipa „câinilor” și a devenit un jucător de bază. El a strâns de atunci 94 de apariții în tricoul „alb-roșilor”.