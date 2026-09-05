Sport

Acesta este motivul pentru care transferul lui Cătălin Cîrjan de la Dinamo în MLS nu s-a mai făcut: „Nu era ok!”

Cătălin Cîrjan a fost dorit în MLS, dar transferul său a picat. Andrei Nicolescu a oferit toate detaliile despre mutarea eșuată a căpitanului de la Dinamo.
Mihai Dragomir
05.09.2026 | 07:41
Acesta este motivul pentru care transferul lui Catalin Cirjan de la Dinamo in MLS nu sa mai facut Nu era ok
ULTIMA ORĂ
Totul despre transferul ratat al lui Cătălin Cîrjan în MLS. Foto: Colaj FANATIK.
ADVERTISEMENT

Cătălin Cîrjan (23 de ani), căpitanul lui Dinamo, a fost dorit în MLS în vara acestui an. Andrei Nicolescu a vorbit despre motivul din spatele mutării eșuate, precizând ce a împiedicat transferul fotbalistului.

De ce a picat, de fapt, transferul lui Cătălin Cîrjan în MLS

Minnesota United a fost clubul interesat să obțină semnătura lui Cătălin Cîrjan în această vară. FANATIK aflase că superiorii lui Dinamo nu erau tentanți să îl cedeze pe jucător în MLS din cauza ofertei pe care o considerau prea mică. Acum, Andrei Nicolescu a vorbit deschis despre acest subiect și a precizat ce a stat, de fapt, în spatele mutării care nu s-a mai făcut.

ADVERTISEMENT

„Nu, din Rusia nu am primit nimic concret, au fost discuții. Am primit o ofertă concretă din MLS, în ziua meciului din Cupa României, cu o limită a timpului să închidem acel transfer, dar condițiile nu erau ok… Era o sumă de aproximativ 3,5 milioane de dolari, dar condiționată de un împrumut cu obligativitate de cumpărare după 10 apariții ale jucătorului în campionat și cu plata transferului în 3 tranșe. Erau mult mai multe condiții și nu are rost să discutăm”, a spus Andrei Nicolescu, la TV Digi Sport.

Ce a spus Cătălin Cîrjan despre transferul în MLS

Cătălin Cîrjan (23 de ani) și-a trecut numele pe tabelă în prima etapă din Cupa României, în care Dinamo a întâlnit Sporting Liești și s-a impus cu 4-1. După meci, el a vorbit, printre altele, și despre transferul în MLS, însă a fost rezervat. „(n.r. – Îţi place America?) Nu ştiu ce să spun, că n-am fost până acum. Am auzit din presă despre ofertă, dar nu m-am gândit, că m-am gândit 100% la meci. Conducătorii trebuie să vorbească, pentru că eu nu ştiu”, spunea Cătălin Cîrjan.

ADVERTISEMENT
De ce i-a lăsat Freddie Mercury zeci de milioane fostei logodnice, Mary Austin:...
Digi24.ro
De ce i-a lăsat Freddie Mercury zeci de milioane fostei logodnice, Mary Austin: „Dacă vă puneți mintea la contribuție, veți înțelege”

Ajuns gratis la Dinamo în vara anului 2024, după o experiență de un sezon la rivala Rapid, Cătălin Cîrjan s-a impus rapid în echipa „câinilor” și a devenit un jucător de bază. El a strâns de atunci 94 de apariții în tricoul „alb-roșilor”.

ADVERTISEMENT
O femeie a oprit o mașină în stradă și ce a urmat face...
Digisport.ro
O femeie a oprit o mașină în stradă și ce a urmat face înconjurul lumii! Spaniolii exclamă: ”Avem clipul anului”
  • 3.000.000 de euro e cota de piaţă a lui Cîrjan
  • 19 meciuri bifase anterior la Rapid
Mihai Stoica i-a găsit loc lui Meriton Korenica în echipa de start a...
Fanatik
Mihai Stoica i-a găsit loc lui Meriton Korenica în echipa de start a FCSB. Comparație cu tripleta de la PSG: „Pot să râdă toți”
Italienii recunosc supremația Soranei Cîrstea după ce a bătut-o pe Paolini în 75...
Fanatik
Italienii recunosc supremația Soranei Cîrstea după ce a bătut-o pe Paolini în 75 de minute la US Open: „I-a luat zâmbetul de pe buze”
Denis Drăguş la FCSB, o afacere de succes! Fostul campion al României laudă...
Fanatik
Denis Drăguş la FCSB, o afacere de succes! Fostul campion al României laudă transferul: “Ce sunt 5 milioane de euro pentru un atacant?”
Tags:
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
Parteneri
Gigi Becali, reacție dură după ce fiica sa a suferit o lovitură în...
iamsport.ro
Gigi Becali, reacție dură după ce fiica sa a suferit o lovitură în instanță: 'Somn să nu aveți!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!