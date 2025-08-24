Nu este o glumă! Astăzi a nins în România. Video

Finalul lunii august a adus un fenomen neobișnuit în România. Într-o zonă de la noi din țară, vremea a părut mai degrabă una de iarnă, dat fiind faptul că a nins. Uimiți, cei care au asistat la căderea fulgilor de nea au filmat întregul moment.

ADVERTISEMENT

Zona din România unde a nins la final de august

Prognoza meteo din ultimele zile a fost destul de surprinzătoare. În multe județe din România, temperaturile au fost mai mici decât normalul perioadei. De asemenea, pentru multe zone de la noi din țară, meteorologii ANM au emis coduri galbene de vânt puternic. Însă, ceea ce s-a întâmplat astăzi a fost de-a dreptul surprinzător.

Deși suntem la finalul lunii august, turiștii care s-au aflat astăzi în Munții Rodnei au fost debusolați de un fenomen deloc obișnuit pentru această perioadă. și, în ciuda faptului că este o zonă montană, căderea fulgilor de nea nu este un fenomen caracteristic lunii august.

ADVERTISEMENT

Așa cum era de așteptat, fulgii de nea care au căzut în luna august i-au luat prin surprindere pe turiștii aflați în Munții Rodnei. O internaută a filmat fenomenul și a postat videoclipul în mediu online, tocmai pentru a le arăta tuturor cât de surprinzătoare poate fi natura, uneori.

Cum va fi vremea în ultimele zile din luna august

Meteorologii ANM au emis . Temperaturile din termometre au început să scadă ușor, semn că sezonul răcoros se pregătește să își intre în drepturi. Potrivit meteorologilor ANM, temperaturile din ultima săptămână a lunii august vor fi mai scăzute decât cele normale pentru această perioadă în jumătatea de Nord-Est a țării.

ADVERTISEMENT

Temperaturile înregistrate în această perioadă vor fi cele mai mici valori termice din această vară. Potrivit meteorologilor ANM, la unele stații meteo din țară există șanse să fie depășite recordurile minime din aceast sezon. Cel mai frig va fi în jumătatea de Nord a țării, dar și în Estul Transilvaniei, unde sunt așteptate minime de 0 grade.

ADVERTISEMENT

Din fericire, există și vești bune. După valul de temperaturi scăzute de la finalul lunii august, prima săptămână a lunii septembrie aduce temperaturi un pic mai ridicate decât normalul perioadei. În prima săptămână din septembrie, în regiunile sudice și sud-estice vor fi temperaturi caracteristice perioadei.