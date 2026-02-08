Nu este prima dată când Cristiano Bergodi își iese din minți! Italianul a plecat de la Rapid după un scandal monstru: „Unde trăiești?”

ADVERTISEMENT

Cristiano Bergodi a primit cartonașul roșu după finalul meciului CFR Cluj – U Cluj 3-2, după ce a sărit la bătaie cu Andrei Cordea. Totul a pornit de la un meleu format în finalul jocului între jucătorii celor două echipe. Atunci, fotbalistul formației din Gruia a avut un schimb foarte dur de replici cu Dan Nistor.

În Gruia nu a fost prima dată când Cristiano Bergodi și-a ieșit din minți la finalul unui meci

Tensiunile au continuat și după ultimul fluier. Tehnicianul italian al „șepcilor roșii” s-a implicat în cearta respectivă, iar la un moment dat a fost și el înjurat de mamă de către Cordea, Bergodi a reacționat foarte violent vizavi de această chestiune, în condițiile în care se știe foarte bine că are o relație specială cu mama sa.

Antrenorul lui U Cluj a încercat chiar să îl bată pe gazon pe jucătorul echipei adverse și l-a prins la un moment dat de gât pe acesta. În cele din urmă, cei doi au fost despărțiți, cu eforturi destul de mari, și Ulterior, , dar Nu în ultimul rând, la flash-interviu, dar și la conferința de presă de după meci.

Cristiano Bergodi a plecat de la Rapid în aprilie 2024 după o ceartă cu un jurnalist

În aprilie 2024, pe când se afla la Rapid, Cristiano Bergodi a mai generat un astfel de episod. La finalul unui meci pierdut de echipa sa de atunci pe teren propriu cu Sepsi Sf. Gheorghe în play-off, scor 0-1, giuleștenii ajungând la acea vreme la patru înfrângeri consecutive și în contextul în care fanii îi ceruseră anterior, pe final de joc, demisia italianului, el a „explodat” la conferința de presă la adresa unui jurnalist, care i-a adresat o serie de întrebări ceva mai incomode.

„Stai liniștit. Despre ce vorbești? După meciul cu FCSB am reușit fără Rrahmani, Petrila și Emmers. OK? Era noiembrie. Apoi au urmat două luni în care nu avem atacanți, mijlocași. Scoateți jucătorii importanți de la FCSB sau Craiova și hai să vedem ce fac.

Unde trăiești? Nu ți-am răspuns? Două luni! Două luni. OK? Am reușit să câștigăm cu Craiova și FCSB fără Rrahamni, Petrila și Emmers. Tot am rămas acolo, sus. OK? Am rămas acolo, sus, chiar dacă nu am câștigat. Ce înțelegi din fotbal? Ce înțelegi tu din fotbal? Spune-mi! Haide! Vorbim în contradictoriu”, a fost reacția lui Cristiano Bergodi atunci.

A fost de altfel și ultimul meci al lui Bergodi la Rapid. Chiar a doua zi clubul din Giulești a anunțat despărțirea de antrenorul italian. Acum, , mai ales în condițiile în care tehnicianul ar urma să primească o suspendare destul de drastică după ieșirea nervoasă din Gruia.