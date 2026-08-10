Sport

„Nu există așa ceva!” Florin Tănase a spus totul despre relația cu Marius Baciu

Florin Tănase și Juri Cisotti au reacționat după ce FCSB a remizat pe terenul lui Sepsi, scor 0-0. Căpitanul „roș-albaștrilor” a vorbit despre relația sa cu antrenorul Marius Baciu.
Bogdan Mariș
11.08.2026 | 00:09
Nu exista asa ceva Florin Tanase a spus totul despre relatia cu Marius Baciu
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Florin Tănase (31 de ani) a vorbit despre relația sa cu Marius Baciu după remiza dintre Sepsi și FCSB. FOTO: Sport Pictures
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FCSB a obținut doar o remiză (0-0) pe terenul lui Sepsi în etapa a 4-a din SuperLiga și a ratat oportunitatea de a reveni pe primul loc la finalul rundei, în fotoliul de lider fiind în acest moment FC Argeș. Juri Cisotti (33 de ani) și Florin Tănase (31 de ani) au tras concluziile după remiza de la Sfântu Gheorghe.

Ce a declarat Juri Cisotti după ocazia uriașă ratată în Sepsi – FCSB 0-0

FCSB a ajuns la 3 meciuri la rând fără victorie. După 1-4 cu Auda și 2-2 cu Farul, gruparea antrenată de Marius Baciu nu a reușit să se impună nici la Sfântu Gheorghe contra lui Sepsi. Disputa s-a încheiat la egalitate, 0-0, iar ocaziile mai importante au aparținut formației din Covasna. Cea mai mare șansă a „roș-albaștrilor” l-a avut în prim-plan pe Juri Cisotti, care a scăpat singur cu Lazar, dar nu a reușit să îl învingă pe portarul advers.

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„E dezamăgitor, noi în fiecare meci jucăm pentru 3 puncte. Azi am avut ocazii și am greșit, dar trebuie să mergem înainte. Doar cu muncă putem avea rezultate. Am avut o ocazie în prima repriză, a fost o pasă foarte bună, dar în fața portarului am greșit, am încercat prima bară și mi-a parat șutul.

Sunt foarte supărat pe mine, îmi pare rău pentru echipă, dar așa e fotbalul, toată lumea greșește. Fanii sunt supărați, dar și noi suntem foarte supărați. Cred că doar împreună vom face rezultate trebuie. Noi trebuie să dăm 100% pe teren, iar ei trebuie să fie alături de noi, pentru că avem nevoie”, a declarat italianul la finalul partidei, conform Digi Sport.

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Florin Tănase, dezvăluiri despre relația cu Marius Baciu după Sepsi – FCSB 0-0

Florin Tănase a comentat la rândul său rezultatul de la Sfântu Gheorghe, iar căpitanul a clarificat și în ce relații se află cu antrenorul său, Marius Baciu. „E un punct obținut în deplasare contra unei echipe care joacă un fotbal bun. E un rezultat echitabil. Puteam să fim lideri, mai avem de așteptat. Suntem neînvinși în acest sezon de campionat. Orice aș spune se interpretează, așa că mă limitez.

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După Auda s-a creat un întreg scandal, că am atacat antrenorul, nu există așa ceva, am o relație de respect cu dânsul și atât. E normal să fie supărați suporterii, am jucat cu o nou-promovată, aveau alte așteptări, ne-au spus că sunt dezamăgiți de atitudinea noastră. Sperăm ca în meciurile următoare să obținem victorii și să îi facem fericiți”, a declarat „decarul”.

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