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”Nu există așa ceva în Europa! Ce a ghidonat Șumudică?” Ironie maximă la adresa CFR Cluj după 2-2 cu Dinamo

Traian Terzian
26.10.2026 | 23:37
Nu exista asa ceva in Europa Ce a ghidonat Sumudica Ironie maxima la adresa CFR Cluj dupa 22 cu Dinamo
EXCLUSIV FANATIK
Glume pe seama susținerii avute de CFR Cluj la duelul cu Dinamo. Sursă foto: colaj Fanatik
Dinamo a avut parte de o galerie numeroasă la partida cu CFR Cluj, dar Andrei Nicolescu a mărturisit că au existat momente când atmosfera a fost dominată de suporterii gazdelor.
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Prezent în studioul FANATIK SUPERLIGA, Andrei Nicolescu (50 de ani) a vorbit despre duelul fanilor la întâlnirea CFR Cluj – Dinamo 2-2. Însă, Marcel Pușcaș (66 de ani) a intervenit și i-a ironizat pe ardeleni.

Glume pe seama suporterilor lui CFR Cluj după meciul cu Dinamo

Întrebat despre susținerea numeroasă de care a avut parte Dinamo la jocul din Gruia, președintele ”câinilor” a dezvăluit că la scorul de 2-0 pentru gazde au existat momente când atmosfera a fost dominată de susținătorii lui CFR Cluj, impulsionați de pe margine și de antrenorul Marius Șumudică.

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”Să știi că un pic la 2-0 suporterii CFR au dominat puțin fondul sonor. Bine, și Șumudică și-a făcut treaba foarte bine, a știut cum să ridice tribuna, a știut să facă exact ce a vrut el să facă. A ghidonat tribuna așa cum a vrut și un pic la 2-0 au dominat fondul sonor.

(n.r. – Te-ai intersectat cu Șumudică după meci?) Nu, nu, dar nu contează, e mai puțin important asta. Am văzut că a avut mesaje după meci, dar e normal să fie așa”, a declarat Andrei Nicolescu, la emisiunea FANATIK SUPERLIGA.

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”Mă gândeam la ce spunea domnul președinte că Șumudică a ghidonat tribuna. Care tribună la CFR Cluj? Tribuna ca și construcție. Deci CFR Cluj este singura echipă din Europa care are opt titluri cu medie de spectatori de 3.000. Nu există așa ceva în Europa. Îmi aduce aminte de FC Național și de Sportul de pe vremuri. Am fost și eu la Cluj de mai multe ori la meciuri, nefiind implicat, și aveau 500 de spectatori. A ghidonat Șumudică tribuna. Ce naiba de tribună?”, a spus ironic Marcel Pușcaș.

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Cât de afectați au fost jucătorii lui Dinamo

În finalul discuției pe această temă, Andrei Nicolescu a explicat faptul că jucătorii lui Dinamo nu au avut de suferit din cauza faptului că au fost momente când galeria clujenilor s-a auzit mai tare.

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”Erau 2-3.000 de oameni, dar nu spun că a fost o problemă pentru noi. Eu spun că la un moment dat, la 2-0, au dominat fondul sonor, iar el (n.r. – Marius Șumudică) a făcut ceea ce trebuia să facă pentru o echipă care joacă acasă, care are nevoie de sprijinul suporterilor. Nu vorbesc din perspectiva jucătorilor”, a afirmat Nicolescu, la FANATIK SUPERLIGA.

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Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
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