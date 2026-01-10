Sport

„Nu există comparație între mine și Conte”. Cristi Chivu, mesaj războinic înainte de Inter – Napoli

Crisit Chivu a prefațat meciul dintre Inter și Napoli, din etapa 20 de Seria A. Antrenorul român a vorbit și despre rivalul de pe banca campioanei, Antonio Conte.
Iulian Stoica
10.01.2026 | 15:52
Nu exista comparatie intre mine si Conte Cristi Chivu mesaj razboinic inainte de Inter Napoli
Cristi Chivu, mesaj războinic înainte de Inter - Napoli. Sursă foto: Colaj Fanatik
Capul de afiș al etapei 20 din Seria A este fără doar și poate dat de Inter – Napoli. Cristi Chivu a prefațat duelul cu echipa campioană și a vorbit și despre rivalul său de pe bancă, Antonio Conte.

Cristi Chivu, mesaj războinic înainte de Inter – Napoli

Cristi Chivu a vorbit deschis despre duelul dintre Inter și Napoli. Deși a cedat în tur, antrenorul român vrea să își ia revanșa în fața campioanei și astfel să se distanțeze la șapte puncte în fruntea ierarhiei.

„Până acum au fost suișuri și coborâșuri, unele lucruri făcute bine, altele nu. Comparativ cu prima manșă, Anguissa va lipsi, dar Højlund va fi prezent. Lotul este puternic și are multă intensitate. Va fi un meci dificil, plin de tensiune, între echipe puternice.

Cine este sub mai multă presiune? Depinde întotdeauna pe cine întrebi. Noi vrem să ne distanțăm la șapte puncte, ei sunt la un punct în spate. Dincolo de asta, există angajament, concentrare și ambiție”, a declarat Cristi Chivu la conferința de presă premergătoare meciului.

Ce a declarat Chivu despre rivalul Conte

Întrebat despre Antonio Conte, Cristi Chivu a recunoscut că îl apreciază pe rivalul de la Napoli foarte mult și că, cel puțin pentru moment, nu există comparație între el și Conte. De menționat este că antrenorul român a câștigat titlul de „Antrenorul Lunii” în Italia.

„Am un mare respect pentru Conte ca antrenor. L-am întâlnit de câteva ori când eram jucător și chiar l-am felicitat pentru ceea ce a reușit să aducă echipei.

A evoluat, este un învingător, iar noi, cei tineri, avem multe de învățat. Pentru mine, nu există comparație între Chivu și Conte”, a mai spus Cristian Chivu înainte de Inter – Napoli.

Când are loc Inter – Napoli

Inter și Napoli se vor întâlni în etapa 20 din Seria A. Duelul este programat duminică, 11 ianuarie, de la ora 21:45. Tensiunea atinge cote înalte, ambele formații dorind să se impună.

Partida tur s-a încheiat în favoarea campioanei, scor 3-1, iar acum elevii lui Cristi Chivu vor să arate că acel rezultat a fost pur întâmplător. Dacă va învinge, Inter se va distanța la șapte puncte de Napoli.

Cum arată clasamentul din Seria A înainte de Inter – Napoli

După succesul obținut la Parma, Inter s-a desprins în fruntea clasamentului din Serie A. Echipa antrenată de Cristi Chivu a profitat din plin de egalul dintre Napoli și Verona, dar și de remiza dintre AC Milan și Genoa.

De cealaltă parte, Napoli pare să nu își găsească constanța în rezultate. Napoletanii au pierdut două din ultimele cinci deplasări și vor încerca cu siguranță să plece neînfrânți de pe terenul lui Inter.

clasament (12)

