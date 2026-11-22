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Mă așteptam ca, la cât de lăudați sunt fanii lui Dinamo pentru abilitățile lor intelectuale, să fi sabotat sistemul VAR de o manieră mai modernă – ex. un atac cibernetic, un bruiaj specific filmelor SF, o alterare live a imaginilor rulate pe monitor etc. În schimb, au apelat la bătrâneasca încercare . Dacă incidentul ar fi fost produs de fanii Rapidului pe Giulești, probabil chiar dinamoviștii ar fi spus „empatic” că „au vrut cuprul din cablu și metalele prețioase din monitor”. Dar s-a întâmplat la Slobozia, cu Dinamo gazdă, în zona alocată fanilor „câinilor”. Deci care-i concluzia?

Cel care a tras de cablu a făcut o glumă proastă pe un stadion incompatibil cu fotbalul decent

Cea mai la îndemână idee este să-l faci pe cel cu inițiativa drept un simbol al huliganismului caracteristic fanilor dinamoviști. Aduci în discuție și un incident cu adevărat sinistru, în care un alt fan dinamovist a aruncat un scaun spre capul unui asistent la partida cu Botoșani de acum 2 ani, și ai obținut tabloul complet.

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Doar că lucrurile sunt mai nuanțate. Ce-ți spun acum nu vei auzi spus nicăieri în contextul fierbinte al incidentului, dar realitatea este că gestul în sine a fost amuzant, nu grav. Dacă nu mă crezi, vei vedea cum îți vei aminti incidentul, cum îl vei comenta, cum te vei raporta la acesta. Un individ a tras de un cablu de era să cadă monitorul VAR, în timp ce oamenii firmei de pază priveau întâmplarea cu relaxarea celui care are datoria să constate, nu să intervină.

Care a fost efectul?

L-a făcut pe centralul Mihuleac să întârzie decizia nefavorabilă echipei sale favorite și să prelungească cu un timp record prima repriză. . Grav, foarte grav. Mai mult, l-a împins pe arbitru să ceară la stație să i se permită să-și facă datoria în condiții normale. Astfel, în curând vom auzi apeluri la liniște în astfel de momente, pentru a se putea concentra arbitrii.

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A fost necivilizat, nu grav. Grav a fost acel scaun aruncat din tribună, menționat mai devreme, incident pe care Jandarmeria nu a reușit nici până în ziua de astăzi să-l lămurească, deși se putea solda lejer cu nenorocirea unui om. Știi însă ce a fost grav strict legat de acest meci?

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Grav este că FRF și, în secundar, LPF permit disputarea de meciuri pe asemenea arene

. Nu te lăsa păcălit de intervențiile făcute recent pentru îmbunătățirea condițiilor de acolo. Da, gazonul pare excelent, dar, deși e un element esențial pentru jocul de fotbal, la un anumit nivel e nevoie de condiții mai bune de atât. Jucătorii se schimbă într-un vestiar minuscul, accesul spre teren este dificil, condițiile de utilizare a sistemului VAR sunt departe de ceea ce ar trebui să fie.

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A, OK, joacă meciuri de eșalon secund sau de Liga a 3-a, dar nu de primă ligă. Ideea că se poate și așa este exact ideea care ține fotbalul nostru pe loc de foarte mulți ani. A devenit acceptabil să nu fie condiții, așa că nu e de mirare că Primăria Ploiești își permite bătaia de joc numită stadionul Petrolul. La fiecare două săptămâni, o țară întreagă vede în ce hal poate fi gazonul de acolo, neschimbat de la inaugurarea stadionului „nou”, în 2011!

Sau că la Clinceni s-a putut juca fotbal în acele condiții care necesitau intervenția instituțiilor preocupate de sănătatea populației. Sau că la Mioveni încă nu e clar că nocturna ar trebui să lumineze câmpul de joc, nu să-i trimită pe telespectatori mai devreme la somn. Și, în tot acest timp, fraierii supremi – deținătorii de drepturi – plătesc sume uriașe ca să primească în schimb haos organizatoric și ambalaj penibil pentru produsul lor.