Nu FCSB îl sperie pe Filipe Coelho! Care este marea problemă a Universității Craiova înaintea derby-ului de pe „Oblemenco”

CE TREBUIE SĂ ȘTII Programul încărcat, marea problemă a lui Filipe Coelho înaintea duelului din Cupă

ADVERTISEMENT

Universitatea Craiova se pregătește pentru duelul cu FCSB din Cupa României, însă Filipe Coelho nu vede în formația roș-albastră principalul pericol înaintea confruntării de pe „Ion Oblemenco”. Tehnicianul iberic este mult mai preocupat de recuperarea jucătorilor săi, în contextul programului încărcat și al timpului redus avut la dispoziție pentru pregătirea partidei.

Programul încărcat, marea problemă a lui Filipe Coelho înaintea duelului din Cupă

Filipe Coelho a subliniat că intervalul scurt dintre meciuri complică pregătirea echipei, mai ales din punct de vedere fizic și tactic. Antrenorul Universității Craiova a explicat că prioritatea staff-ului tehnic este refacerea jucătorilor care au evoluat în partida precedentă, în timp ce ceilalți fotbaliști încearcă să recupereze din punct de vedere fizic și să asimileze cerințele tactice.

ADVERTISEMENT

„Este un meci într-o competiție diferită, iar noi vom încerca să mergem mai departe în Cupă. Momentan suntem mai îngrijorați să recuperăm jucătorii decât de oponent, pentru că este o perioadă foarte scurtă între meciul trecut și acesta, cu FCSB. N-am avut prea mult timp să muncim din punct de vedere tactic“, a declarat Filipe Coelho.

Deși a recunoscut că FCSB este o echipă puternică, cu numeroși jucători valoroși și multe puncte forte, Coelho a insistat că focusul trebuie să rămână pe propriul joc și pe capacitatea echipei de a fi la un nivel fizic optim.

ADVERTISEMENT

„Ei au foarte multe puncte forte. Formează o echipă puternică, cu mulți jucători valoroși. Focusul va fi pe ceea ce trebuie noi să facem, dar, până la ora meciului, încercăm să recuperăm jucătorii și să verificăm care din ei este capabil să joace. Suntem bine, împărțiți în două grupe. Încercăm, repet, să recuperăm jucătorii care au evoluat mai mult și în același timp să le oferim aspecte fizice și tactice celor care nu au jucat în ultimul meci. Mai avem o sesiune de antrenament joi dimineață, vom vedea atunci ce se întâmplă, dar cert este că vom face totul să înaintăm în Cupa României“, a mai spus tehnicianul oltenilor.

ADVERTISEMENT

Ştefan Baiaram a primit două etape de suspendare după scandalul cu Dinamo

FANATIK a aflat decizia Comisiei de Disciplină în cazul scandalului în care a fost implicat Ştefan Baiaram cu fanii lui Dinamo. , iar asta înseamnă că va rata atât meciul de Cupa României, cât şi confruntarea din campionat cu FCSB.

Universitatea Craiova va evolua joi, de la ora 20:30 împotriva FCSB-ului în ultima etapă din Cupa României, iar duminică va avea loc derby-ul din sezonul regulat împotriva campioanei, de la ora 20:00. În ceea ce priveşte sancţiunea celor de la Dinamo, care riscă să aibă terenul suspendat, Comisia a rămas în pronunţare.

ADVERTISEMENT

Baiaram a răbufnit după ce a fost jignit de fanii dinamoviști

Extrem de nervos din cauza atitudinii ostile a galeriei lui Dinamo care l-a înjurat pe tot parcursul partidei, de altfel s-a și făcut un anunț la stație că dacă scandările rasiste nu vor înceta jocul va fi oprit, atacantul oltenilor a răbufnit la final.

Imediat după încheierea meciului Dinamo – Universitatea Craiova 1-1, în timp ce se îndrepta spre tunelul care duce la vestiare, și a avut un gest reprobabil. Scuipat de fanii ”roș-albilor”, fotbalistul a reacționat și le-a răspuns cu un gest similar.

Nu a fost singurul incident petrecut după încheierea partidei. La ieșirea de pe gazon, arbitrul Istvan Kovacs a fost lovit de un obiect aruncat din tribună. ”Centralul” s-a aplecat, l-a ridicat de pe jos și a mers cu el la cabine.