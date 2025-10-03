Nu i-a speriat ploaia! Galeria lui Dinamo, scenografie specială la 25 de ani de la dispariția lui Cătălin Hîldan. Galerie Foto

Ploaia torențială nu i-a speriat pe suporterii lui Dinamo, care au făcut deplasarea la Clinceni pentru duelul cu Unirea Slobozia. Peluza „câinilor roșii” a afișat, în startul meciului, o scenografie specială dedicată lui Cătălin Hîldan. Duminică, pe 5 octombrie, se împlinesc 25 de ani de la decesul fostului fotbalist din Ștefan cel Mare.

Cătălin Hîldan, comemorat înainte de meciul Unirea Slobozia – Dinamo

În urmă cu aproape 25 de ani s-a produs una dintre cele mai mari tragedii din istoria fotbalului românesc.

iar suporterii lui Dinamo au făcut față ploii și, în debutul partidei cu Unirea Slobozia, de la Clinceni, au afișat o scenografie în memoria fostului mare fotbalist, Cătălin Hîldan.

„Anii trec, dar spiritul rămâne, Hîldan pe teren, Cătă în tribune”, a fost mesajul transmis de suporteri. Fanii au scandat minute în șir numele lui Cătălin Hîldan și au ținut să-i pomenească și pe foști membri ai galeriei, care, din nefericire, au încetat recent din viață.

Haos general la Unirea Slobozia – Dinamo. Ce au pățit suporterii

Au existat și probleme înainte de meciul dintre Unirea Slobozia și Dinamo. Fanilor „câinilor roșii” li s-a permis cu greu accesul în peluză. Organizarea a lăsat mult de dorit: un singur scanner de bilete a funcționat, iar cozile formate au fost uriașe.

Și jucătorii celor două echipe au mari bătăi de cap. Terenul de la Clinceni este îmbibat cu apă, iar mingea pur și simplu nu sare în mai multe porțiuni. Fotbaliștii recurg, în majoritatea cazurilor, la centrări înalte pentru a evita problemele cu gazonul.