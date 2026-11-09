„Nu-i convocam pe Moruțan și Cîrjan”. Alegerile lui Gică Hagi, puse sub semnul întrebării

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Pentru ultimele două meciuri din grupa de Liga Națiunilor, Gică Hagi (61 de ani) a apelat la doar 8 jucători din campionatul intern. Printre aceștia se numără două piese de bază de la Rapid și Dinamo. E vorba de Olimpiu Moruțan (27 de ani) și Cătălin Cîrjan (23 de ani). Opțiunile selecționerului sunt puse sub semnul întrebări de un fost mare jucător de națională.

Dănuț Lupu explică de ce nu i-ar fi convocat la națională pe Moruțan și pe Cîrjan

Spre deosebire de prima serie de meciuri din ediția 2026 – 2027 de UEFA Nations League (n.r. cu Suedia (tur-retur), Bosnia și Polonia), când a adus la lot peste 30 de jucători, selecționerul a mai „eliminat” din preferințe pentru finalul grupei. Astfel, doar 26 sunt pe lista finală pentru duelurile cu Polonia și Bosnia.

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Doi fotbaliști de la primele clasate din SuperLiga, Olimpiu Moruțan (Rapid) și Cătălin Cîrjan (Dinamo), . Există deja voci care critică selecția „Regelui” în ceea ce le privește pe vedetele din Giulești și „Ștefan cel Mare”. În direct la FANATIK SUPERLIGA, fostul mare jucător de națională, Dănuț Lupu (59 de ani), este de părere că, la forma lor recentă, nici Moruțan și nici Cîrjan nu meritau să fie prezenți la prima reprezentativă.

„La cum au jucat în ultimele 3 meciuri, atât Moruțan cât și Cîrjan, eu nu-i convocam la națională. (n.r. Poate a fost o strategie a lui Gică Hagi să aducă la națională câte un jucător de la FCSB, Dinamo și Rapid) La cum joacă, eu cred că a luat mulți. Eu vreau să vă pun o întrebare: chemăm jucători la națională să nu supărăm pe cineva sau chemăm jucători ca să facem o echipă să mai batem și noi pe cineva?”, a spus Lupu.

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Lupu: „Nu se cheamă la națională jucătorii care sunt cei mai în formă?”. Ce cifre au Moruțan și Cîrjan în ultimele partide

În emisiunea de la FANATIK, a mai pus o întrebare: „Nu se cheamă la echipa națională jucătorii care sunt cei mai în formă?”. Dacă ne uităm acum la forma celor doi jucători observăm faptul că ambii traversează o perioadă mai modestă. În ultimele trei runde, nici Moruțan și nici Cîrjan nu și-au ajutat echipele cu goluri și nici cu pase decisive în SuperLiga sau în Cupa României.

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La general însă, ambii fotbaliști au cifre destul de bune. Olimpiu Moruțan a jucat în acest sezon în 16 meciuri pentru Rapid marcând de 2 ori și oferind 7 assist-uri. De cealaltă parte, Cătălin Cîrjan are 4 goluri și 2 pase decisive. În precedentele meciuri din Liga Națiunilor, Moruțan a bifat 25 de minute în eșecul cu Bosnia, scor 2-4. Cîrjan, la rândul său, a jucat 12 minute în meciul pierdut în Polonia (0-6), apoi 7 minute în cel pierdut cu Suedia (0-1).

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