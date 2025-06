„Nu îi pasă nimănui” Cum a reacționat Gigi Becali după moartea lui Ciprian Pian. Ce spune despre condițiile din închisoare

Patronul FCSB, Gigi Becali, a reacționat dur după moartea lui Ciprian Pian. Din punctul lui de vedere, condițiile inumane din închisoare au dus la această tragedie, ținând cont că bărbatul avea doar 35 de ani.

Gigi Becali, reacție dură după moartea lui Ciprian Pian

Becali a declarat că un deces produs în închisoare nu este tratat cu aceeași seriozitate cum ar fi tratat un caz din afara gratiilor. Omul de afaceri spune că deși Pian avea doar 35 de ani, decesul său este tratat ca „un nimic”, sub pretextul că a fost un interlop, iar viața lui nu ar fi contat.

ADVERTISEMENT

„Acolo (n.r. închisoare) trebuie să fie mereu un medic. Și oricum, nu-i pasă nimănui. Când moare un tânăr de 35 de ani în închisoare, zice, lasă, că e interlop. Un deținut în România, care face 3 ani, trăiește mai puțin din cauza condițiilor din închisoare.

Eu am avut norocul să fiu persoană publică și am stat într-o sală mai mare. Dar m-am uitat într-o sală normală și mi s-a făcut rău. Ți se ia 10-15 ani din viață dacă stai acolo. Eu am spus de atâtea ori că nu se respectă legea, legea care există”, acuză Gigi Becali.

ADVERTISEMENT

ca fiind foarte dure, susținând că izolarea de partenera de viață și nu numai afectează orice deținut. Potrivit acestuia, viața după gratii este grea de dus și puțini sunt cei care rezistă condițiilor.

Ce spune afaceristul despre condițiile din închisoare

„Un bărbat, să mă iertați că spun asta, dacă stă un an fără femeia lui, devine animal. Nu ai cum să stai acolo, nu rezistă nimeni acolo nici zece minute. Să te ferească Dumnezeu să te apuce vreo durere de măsea, eu am avut. Și îți trebuie aprobare. A venit un doctor din afară și m-a tratat, că puteam să fac septicemie”, a spus Becali la

ADVERTISEMENT

în urma unui stop cardiorespirator survenit în ambulanță, la scurt timp după ce acuzase dureri puternice în piept. Acestuia i-au fost administrate pastile la cabinetul medical al unității, însă starea lui s-a agravat, iar autoritățile au chemat o ambulanță. În ciuda eforturilor echipajelor medicale de a-i salva viața, Ciprian Pian a murit la vârsta de 35 de ani, în jurul orei 01:38.

ADVERTISEMENT

Ciprian Pian a murit în ambulanță

”Vineri, 06 iunie 2025, in jurul orei 23.30, o persoană privată de libertate în vârstă de 36 de ani, incarcerată la Penitenciarul Bucuresti-Jilava, condamnată la 3 ani 8 luni de închisoare pentru tentative de omor, a acuzat stare de rău, durere în piept și respirație greoaie, motiv pentru care a fost prezentată la cabinetul medical al unității, unde i-au fost administrate pastile.

După aproximativ 15 minute, a revenit la cabinetul medical cu dureri mai mari în piept, în această situație fiind solicitat sprijinul unui echipaj de ambulanță, prin apelarea Serviciului Unic de Urgență 112. În urma efectuării unui EKG, echipajul ambulanței a decis prezentarea persoanei private de libertate la spital. Menționăm că persoana privată de libertate nu a avut nevoie de sprijin pentru a se deplasa sau a urca în ambulanța SMURD, fiind pe deplin conștientă, comunicând cu personalul medical.

În jurul orei 00:33, la ieșirea din unitate, în postul de control al accesului, aflându-se în ambulanța SMURD a intrat în stop cardiorespirator, moment în care cadrele medicale SMURD au început manevrele de resuscitare și a venit un al doilea echipaj de ambulanță, cu medic. În pofida eforturilor depuse, decesul a fost declarat la ora 01:38”, a transmis ANP.