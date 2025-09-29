“Nu îmi mai place să joc fotbal!” Fostul atacant al naţionalei României explică de ce nu mai vrea să practice sportul care l-a consacrat

Sport

Florin Bratu a dezvăluit la FANATIK DINAMO că nu îi mai place să joace fotbal. Care este motivul pentru care fostul atacant al naționalei României nu mai are această plăcere.
Sebastian Coleasa
29.09.2025 | 17:20
Florin Bratu a fost invitatul lui Cristi Coste într-o ediție specială de FANATIK DINAMO în care cei doi au discutat despre cele mai importante momente din cariera acestuia. Fostul atacant al naționalei României a dezvăluit și un lucru inedit legat de viața sa de zi cu zi raportat la fotbal.

De ce nu mai joacă fotbal fostul atacant al naționalei României

Fostul atacant al naționalei României a evoluat în cariera sa la echipe precum Dinamo, Nantes sau Galatasaray. După retragere, Florin Bratu recunoaște că nu a mai avut plăcerea de a juca fotbal.

Acum este antrenor, iar Bratu consideră că are o responsabilitate față de echipa unde antrenează, astfel că nu dorește să își pună sănătatea în pericol. Singurul moment în care fostul vârf al lui Dinamo mai pune piciorul pe minge în cadrul unui joc organizat este atunci când acel meci are un scop caritabil.

„Nu îmi place să mai joc fotbal acum. Chiar nu îmi mai place. În primul rând am o responsabilitate față de echipă, pentru că se poate întâmpla orice la fotbal. Am mai fost pentru unele cauze, dar o dată la un an sau doi.

Dar nu îmi mai place. Spre exemplu, Marius Niculae cred că joacă săptămânal. Danciu e ca mine, să nu mai audă de fotbal. Nu mai simt nevoia să joc”, a mărturisit Florin Bratu la FANATIK DINAMO.

Florin Bratu și povestea victoriei cu Steaua prin care le-a suflat titlul rivalilor

„N-am cum să uit. La ce presiune a fost la acel meci. Am rămas în inimile suporterilor dinamoviști, mai ales că era Eternul Derby. Ei se bazau pe o victorie cu Buzău în ultima etapă, iar CFR cu U Cluj. Noi am avut o presiune foarte mare atunci pentru a prinde locul 3. Nu avusesem un parcurs atât de bun, până în ultimele 4 etape.

Noi am jucat în ultimele 4 etape cu Craiova, 4-4 acasă, apoi 2-1 în Giulești, după 2-1 acasă cu Steaua și ultima etapă la UTA, unde am fost suspendat. Sărise Dică la scandal la mine atunci, am luat amândoi roșu. Chiar dacă au fost presiuni foarte multe, oamenii care atunci speculau foarte mult în jurul acestui meci, toți de la Dinamo și-au văzut de treabă și au jucat 200%. Eu țin minte că în timpul meciului și Bănel, și Goian, și Dică ziceau că ce avem, de ce jucăm așa.

Primă uriașă de meci pentru Dinamo

Am avut primă de meci atunci frumoasă atunci. Undeva la 14.000 de euro de persoană am luat după acel meci. Eu am spus-o mai de mult și mă repet. Când antrenorul nostru, Cornel Țălnar, a făcut foile de meci atunci, când a anunțat executanții de penalty Dănciulescu era primul, apoi eu.

Când a obținut penalty am văzut că nu prea voia să bată și i-am zis să mă lase pe mine. Am dat gol și în repriza secundă i-am dat pasă de gol. A fost un meci special. Vorbeam cu Danciu prin cantonamente care i s-a părut meciul cu cea mai mare presiune și mi-a spus că meciul acela cu Steaua. Eu și Dică ne-am reglat apoi, la o lună am fost la echipa națională”, a povestit Florin Bratu.

Care este coșmarul carierei pentru Florin Bratu

