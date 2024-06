“Nu îngenunchea decât în faţa lui!”. Sfaturile bunicii, pentru Cristian Terheş

Europarlamentarul Partidului Național Conservator Român (PNCR), candidat din parte alianței AUR pentru un nou mandat în Parlamentul European, a dezvăluit cum au contribuit sfaturile bunicii al formarea caracterului său.

Sfaturile bunicii, pentru Cristian Terheş

a rememorat pentru FANATIK ceea ce a învățat în familia bunicilor în perioada comunistă, perioadă în care membri familiei sale au avut de suferit din cauza Securității.

„De mic părinții, bunicii mi-au spus: nu te uita ce spun alții, contează să mergi pe drumul drept, uita-te numai înainte și îngenunchezi doar în fața lui Dumnezeu, nu în fața oamenilor. În felul acesta am fost crescut. (…)

Bunica este din Sălaj. În perioada comunistă este cea care ne-a învățat că dimineața primul lucru pe care-l faci când t trezești dimineața este să îngenunchezi, să-i mulțumești lui Dumnezeu pentru ziua respectivă și pentru toate darurile pe care ți le-a dat.

Și în familia bunicilor exact lucrul acesta l-am învățat: îngenunchezi doar în fața lui Dumnezeu și în fața oamenilor și în lume te duci, te duci drept. Nu îngenunchezi, nu te pleci în fața puterii.

Gândiți-vă că era perioada comunistă. Familia mea fusese și urmărită de securitate pentru motive religioase și politice.

Avusesem un unchi care a fugit în SUA, în 1969. Adică am cunoscut să spun și persecuția, supravegherea aia nenorocită a Securității”, a declarat europarlamentarul în cadrul emisiunii “Sport şi Politică”.

”Nu mă duceam la defilări”

Politicianul a mai povestit despre mediul anticomunist în care a crescut și cum reușea să se sustragă de la participarea la defilările de 23 august și ce influență a avut această perioadă asupra .

„Crescând în mediul acesta m-a format, mi-a călit caracterul. Am fost un luptător de mic. Țin minte în anii ’86, ’87, ’88, când eram în școala primară și ne chema de 23 august să facem defilări, eu eram cel mai rebel din clasă și spuneam eu nu mă duc pentru că am de lucru la țară. Deci preferam să merg la bunici, la țară. Nu mă duceam la defilări.

Îmi aduc aminte, ascultam Europa Liberă de mic copil, Radio Vocea Americii sau BBC ce mai era pe atunci. Am crescut cumva în mediul acesta anticomunist și m-a marcat în tot ceea ce sunt azi.

Acesta este și motivul pentru care constant, dacă vă uitați în discursurile mele, mereu fac apel și mă folosesc de ceea ce s-a întâmplat în perioada totalitarismului comunist unde spun domnule, eu am trecut prin experiența respectivă și n-o mai doresc repetată la nivel european, vă spune o persoană care a fost acolo a văzut, a experimentat, ia haideți să ne focusăm pe lucrurile care sunt importante pentru Europa”, mai spune Cristian Terheș.

”Cu o moarte toți suntem datori”

Europarlamentarul a explicat și cum a ajuns să viziteze în penitenciare persoane necunoscute, care i-au scris în perioada în care s-a aflat în SUA și dacă se teme de dușmanii pe care și-i face luptând pentru persoanele aflate în dificultate.

„Pot să zic că mă emoționează românii buni, românii cinstiți și când văd oameni care sunt determinați să lupte pentru o idee și pentru o cauză.

Când eram în SUA spre exemplu îmi scriau mulți care au fost abuzați în perioada respectivă, 2015-2017, de către DNA. (…) Am cunoscut oameni, unii anonimi, pe care i-am și vizitat în arest preventiv de exemplu.

Am venit din SUA și în loc să sta cu familia, am preferat să merg să-i vizitez în arest. E o datorie creștină pe care o am. Eu sunt și preot. (…)

Au fost drame umane și când mi-au scris am zis dacă pot să fac ceva pentru oamenii ăia am făcut și pe unii i-am vizitat în pușcărie, altora le-am scris, pentru alții am vorbit public. (…)

Cu o moarte toți suntem datori. Dacă ți-e frică în funcția asta, stai acasă”, a subliniat eurodeputatul.

