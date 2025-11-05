„Nu înțeleg cum nu e titular la Craiova. E ca Budescu”. Jucătorul din Bănie care a luat toți ochii după ultimul meci din SuperLiga

ADVERTISEMENT

Universitatea Craiova – Rapid 2-2 a fost cel mai tare meci din weekend în SuperLiga. Derby-ul de pe „Ion Oblemenco” a avut de toate, iar Mitică Dragomir a ținut să laude în mod special un jucător.

Luca Băsceanu a impresionat în U Craiova – Rapid 2-2

Introdus pe teren de Mirel Rădoi în minutul 85, Luca Băsceanu (19 ani) a avut suficient timp să îl impresioneze pe Dumitru Dragomir.

La scorul de 2-1 pentru giuleșteni, atacantul venit de la Farul a ratat o ocazie imensă de egalare în prelungiri. Totuși, derby-ul de pe „Ion Oblemenco” s-a terminat 2-2. La Craiova, pentru postul de Under,

„Altul e mai tare decât Matei. Băsceanu. Cum nu joacă ăsta la Craiova nu pot să îmi dau seama. Titular, nu ca Under. E singurul cu pasă filtrantă. Sunt puțini jucători în țară de pasă filtrantă.

E genul Tavi, Budescu, ăștia care dau pase. Se face trăsnet. Tare, tare de tot! De bani mulți! Mama, cum pleacă de pe loc. Nebunie!”, a declarat Dumitru Dragomir, în exclusivitate la „Profețiile lui Mitică”.

Cât l-a costat pe Mihai Rotaru transferul lui Luca Băsceanu de la Craiova

În vara lui 2025, Luca Băsceanu a fost unul dintre cei mai curtați fotbaliști din SuperLiga. În cele din urmă, el a ajuns la Univeristatea Craiova, după ce Mihai Rotaru a plătit 1.000.000 de euro pentru transferul său de la Farul.

Internaționalul român U20, Luca Băsceanu a jucat doar 6 meciuri în acest sezon. El nu a reușit deocamdată să își treacă în cont vreun gol sau vreun assist în tricoul alb-albaștrilor.

400.000 de euro este cota de piață a lui Luca Băsceanu, conform transfermarkt.com

2 goluri și 1 assist are în SuperLiga fotbalistul crescut de Farul Constanța