Nu Kane a fost primul! Acesta e votul României pentru Balonul de Aur 2026! Cu cine a votat Emanuel Roșu, singurul jurnalist româm implicat în ancheta istorică a France Football

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Detalii inaccesibile publicului, în mod normal, și momente nevăzute din timpul ceremoniei au fost LIVE pe FANATIK pe tot parcursul zilei de luni. Acum, site-ul publică în exclusivitate votul României pentru cel mai strălucitor sondaj din istoria fotbalului mondial, precum și explicațiile lui Emanuel Roșu, singurul jurnalist din țară cu drept de vot în .

Votul României: 1. Kylian Mbappe. 2. Harry Kane. 3. Khvicha Kvaratskhelia

„E cel mai strâns clasament de când există Balonul de Aur”, a spus Kate Scott, coprezentatoarea galei, în deschiderea ceremoniei de la teatrul Palladium din Londra. Iar opțiunile diverse exprimate de votanți au ilustrat exact pentru cel mai dorit premiu individual din fotbalul mondial. În ierarhia lui Emanuel Roșu, Kylian Mbappe a fost primul, în fața Balonului de Aur Harry Kane.

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„Clasamentul meu a fost: 1. Kylian Mbappe, 2. Harry Kane, 3. Khvicha Kvaratskhelia. Am luat-o pe toate părțile înainte să trimit votul. Am un sistem de punctaj pe care îl aplic pentru toate criteriile descrise de France Football în evaluarea nominalizaților. Verific de mai multe ori, pentru a fi sigur că nu ratez ceva, că nu-mi scapă vreun detaliu. Ce pot să le spun tuturor celor care mă întreabă este că NU o numărătoare de goluri oferă Balonul de Aur. Acestea sunt pentru contabili, iar Balonul de Aur este mult mai mult de-atât. Recunosc aura unor oameni extraordinari în sportul pe care-l iubim atât de mulți.

După ce am evaluat totul de câteva ori, am ajuns la finala Kane vs. Mbappe. Iar primul loc l-am decis după ce i-am comparat pe cei doi din toate punctele de vedere la care m-am putut gândi. Cred că Mbappe a fost fotbalistul mai bun în ultimul sezon, la un vârf de lamă deasupra lui Harry Kane. Mi-a fost foarte greu să-i departajez, dar am optat, în final, pentru diamantul lui Real Madrid.

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Iar pe locul 3 l-am nominalizat pe georgianul Kvartskhelia. Khvicha este un talent încântător, probabil singurul care joacă un fotbal apropiat de clasici în era modernă. Acum vedem perfecțiune în mișcări, în pregătire, în joc, matematică și robotizare, iar Khvicha este campionul oamenilor, al străzilor și o dovadă că încă n-a dispărut magia pură din fotbalul de la nivelul cel mai mare. Ordinea celorlalte 7 locuri din topul meu o veți afla din France Football, când vor fi publicate toate opțiunile. Ca să mai întreținem suspansul”, a explicat Emanuel Roșu pentru publicul FANATIK.

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Câte puncte primesc jucătorii de la fiecare jurat?

Astăzi, în ancheta France Football pentru Balonul de Aur votează 100 de jurnaliști care reprezintă primele 100 de țări din clasamentul FIFA. Emanuel Roșu reprezintă România din 2011 în sondajul realizat la nivel mondial.

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În prezent, jurații trebuie să completeze un clasament cu 10 poziții alcătuit din cele 30 de nominalizări ale France Football. Primul loc este recompensat cu 15 puncte, poziția secundă cu 12, iar cea de-a treia cu 10. De la locul 4 la 10 se coboară de la 8 puncte la unul. Votul pentru ediția din acest an a ținut cont de realizările fotbaliștilor din ultimul sezon, inclusiv Campionatul Mondial.

Top 10 Balonul de Aur 2026

Harry Kane 🥇 Kylian Mbappé Lamine Yamal 🥉 Rodri Lionel Messi Khvicha Kvaratskhelia Ousmane Dembélé Erling Haaland Michael Olise Fabian Ruiz