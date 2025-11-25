„Nu l-a suferit!” De ce premierul Ilie Bolojan nu a fost la înmormântarea lui Emeric Ienei la Oradea. Exclusiv

ADVERTISEMENT

Născut în județul Bihor și cu o viață întreagă aproape petrecută în Oradea, unde a ocupat funcția de primar (2008 – 2020), premierul Ilie Bolojan a fost unul dintre marii absenți de la înmormântarea legendarului Emeric Ienei. Dumitru Dragomir are o explicație pentru gestul șefului liberalilor.

De ce nu ar fi fost prezent premierul Ilie Bolojan la înmormântarea lui Emeric Ienei. Explicația lui Dumitru Dragomir

Pe 5 noiembrie 2025, România l-a pierdut pe cel mai mare antrenor din istoria fotbalului autohton. Emeric Ienei se stingea la vârsta de 88 de ani. Emoții și multe lacrimi au fost la cimitirul ”Rulikowski” din Oradea, acolo unde a fost înmormântat cu salve de tun fostul mare jucător și antrenor.

ADVERTISEMENT

La funeraliile lui Ienei au fost prezente personalități politice și sportive, dar și sute de oameni simpli. Cu toții au ales să își arate respectul pentru singurul antrenor român care a adus în țara noastră Cupa Campionilor Europeni, în 1986 cu Steaua.

Au existat și unele absențe de marcă de la înmormântarea legendei fotbalului românesc. Fără îndoială, cea mai de seamă este cea a lui Ilie Bolojan. Cunoscut ca un orădean cu ”acte în regulă”, șeful Guvernului a ales să nu fie prezent la acest eveniment important. Subiectul în cauză a fost abordat și la cea mai recentă ediție a emisiunii PROFEȚIILE LUI MITICĂ.

ADVERTISEMENT

Dumitru Dragomir are o explicație pentru absența lui Bolojan . Aceasta este una cât se poate de tristă. ”Cred că nici nu l-a suferit (n.r. Ilie Bolojan pe Emeric Ienei) pentru că el (n.r. Ienei) era o personalitate în Oradea. Nu-l înghițea. Când ai succes, crezi că te iubește lumea? Te citește, dar nu te iubește.

ADVERTISEMENT

Fii atent aici. Așa cum…eu sunt o persoană publică. Oriunde mă duc, dacă mă duc și la New York, nu există să intru în două – trei restaurante să nu mă cunoască cineva. Ai înțeles? Tu crezi că ăia mă iubesc? Câți mă înjură, mă, fratele meu. Dar cine nu se adaptează, ăla e prost. Eu, de exemplu, m-am adaptat și la comuniști, și la capitaliști, chiar dacă nu mi-au plăcut nici unii, nici alții”, a spus Mitică.

Emeric Ienei, condus pe ultimul drum de numeroase personalități

Sâmbătă, 8 noiembrie, de peste 500 de persoane. A fost înmormântat cu onoruri militare la cimitirul ”Rulikowski” din Oradea.

ADVERTISEMENT

La evenimentul funerar de la începutul lunii și-au făcut apariția numeroase personalități din lumea fotbalului. Printre acestea: președintele FRF, Răzvan Burleanu, Anghel Iordănescu, Marius Lăcătuș, Miodrag Belodedici, Tudorel Stoica, Iosif Rotariu sau Mihai Stoica.