Nu l-a vrut Hagi pe Maradona la meciul lui de retragere? Dezvăluirile peste ani ale lui Giovanni Becali

„Hagi nu l-a vrut pe Maradona” la meciul său de retragere din urmă cu un sfert de secol. Era un titlu din presa acelor vremuri. Giovanni Becali a tranșat definitiv această controversă. Care este, de fapt, adevărul.

24 aprilie 2001 a fost, fără îndoială, una dintre cele mai triste zile din fotbalul românesc. Gheorghe Hagi, cel mai mare fotbalist român din toate timpurile, „Regele”, spunea adio carierei de jucător. Pe arena „Lia Manoliu”, fostul „23 August”, peste 60.000 de oameni veniseră să se despartă de „Maradona din Carpați”.

Subiectul „Maradona” a fost abordat și în emisiunea Giovanni Show de la FANATIK. , un personaj la curent cu tot ce s-a întâmplat în ultimele decenii în fotbalul românesc, dacă informația conform căreia Hagi nu l-a vrut pe Diego Maradona la meciul său de adio este adevărată. Celebrul impresar a ținut să infirme clar aceste zvonuri.

„Ba da (n.r. l-a vrut). Nu-i adevărat (n.r. că nu l-a vrut). Nu-i adevărat, nu-i adevărat. Hagi, pentru el, era o fericire să vină Maradona. Dar nu știu cum a fost cu invitațiile, cu asta, trebuie să… cu el trebuie să vorbesc. Dar nu cred, nu cred. Îți dai seama.

(n.r. Avea ceva cu Maradona?) Nu. Niciodată. Niciodată. Mai mult decât atât, el a fost denumit ‘Maradona din Carpați’. Am o poză la birou cu el de gât cu Maradona, la Napoli, când am făcut 1-1. Maradona cu un echipament de la Nike și noi românii cu un echipament de nu mai știu de la ce firmă era.

E un zvon. Păi, uită-te la Messi cu Ronaldo. Care stau departe unul de altul. Da. Dacă se întâlnesc se respectă incredibil. Da. N-ai văzut o vorbă din partea lui Ronaldo, care Ronaldo mai scapă câte una. Niciodată n-a scăpat ceva de Messi și nici Messi de Ronaldo. Niciodată. Adică întotdeauna respect. Corect, corect, corect. Și așa trebuie să fie!”, a spus Giovanni.

Ce a spus Gică Hagi, în biografia sa, după întâlnirea lui Diego Armando Maradona de la Cupă Mondială Italia 1990

, Diego Armando Maradona, este prezentat pe larg și în autobiografia „Regelui”, intitulată „Drumul meu”. În această carte, Hagi nu menționat deloc vreun refuz sau conflict legat de invitație.

Ba dimpotrivă, după clasicul România – Argentina 1-1, de la Cupa Mondială Italia 1990, cei doi au făcut schimb de tricouri. Hagi a recunoscut că a păstrat acel tricou ca pe un obiect de mare însemnătate.

„În 1990 eram deja obișnuit să fiu comparat cu Diego. De ani buni, presa din ţară, dar și presa internațională, mă numeau Maradona din Carpați, iar acest apelativ nu putea decât să mă onoreze. Puțină lume știe însă că întâlnirea de la Napoli nu a fost prima dintre noi. Fuseserăm adversari cu aproape şase ani în urmă, într-un amical jucat la Vigo de Naționala României cu o selecționată a ”străinilor” din campionatul spaniol.

În meciul de la Napoli, acasă la Diego, ne-am întâlnit de multe ori. Tensiunea era imensă. Argentina avea nevoie de victorie pentru a evita Brazilia în optimi, iar noi de o remiză pentru a merge mai departe.

Și chiar dacă au ieșit scântei de câteva ori la duelurile dintre mine și Diego, ne-am strâns mâna la final cu același respect pe care ni l-am purtat reciproc dintotdeauna. Ulterior, în vestiarul Argentinei, eu și Diego am schimbat tricourile”, povestește Gică Hagi în biografia ”Drumul meu”.

Ce jucători a invitat Gică Hagi la meciul său de retragere

La meciul organizat cu ocazia retragerii „Regelui” – Gala Hagi, în România au ajuns nume uriașe din fotbalul mondial. Foști colegi sau adversari ai lui Gică Hagi au putut fi văzuți la lucru pe gazonul arenei din Capitală.

O selecționată a „tricolorilor” antrenată de Mircea Lucescu și regretatul Emeric Ienei pe bancă, era formată atunci din Bogdan Stelea, Florin Prunea, Dan Petrescu, Iulian Filipescu, Cosmin Contra, Miodrag Belodedici, Gică Mihali, Didi Prodan, Dorinel Munteanu, Tibi Selymeș, Cristi Chivu, Ioan Ovidiu Sabău, Gică Popescu, Ionuț Lupescu, Costel Gîlcă, Ilie Dumitrescu, Iosif Rotariu, Adrian Mutu, Viorel Moldovan și Florin Răducioiu.

De cealaltă parte, la „Stelele Lumii”, Radomir Antic și Hugo Sanchez au avut la dispoziție un lot „stelar”. Fanii i-au putut privi pe Taffarel (Brazilia), Dida (Brazilia), Capone (Brazilia), Chendo (Spania), Sanchis (Spania), Bulent (Turcia), Karhan (Slovacia), Lalatovic (Iugoslavia), Okan (Turcia), Celades (Spania), Dunga (Brazilia), Di Livio (Italia), Rossi (Italia), Stoicikov (Bulgaria), Suat (Turcia), Prosinecki (Croatia), Hakan Sukur (Turcia), Jardel (Brazilia), Butragueno (Spania), Arif (Turcia) și Pjanovic (Iugoslavia). Meciul s-a încheiat la egalitate, scor 2-2.