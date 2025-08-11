„Nu l-am mai văzut pe Gino de 4 ani”. Becali i-a replicat lui Șucu care acuză că „președintele pupă inelul la Palat”

În direct la FANATIK SUPERLIGA, Gigi Becali a venit cu o replică pentru Dan Șucu, la scurt timp după ce acționarul majoritar de la Rapid a acuzat că Gino Iorgulescu „merge la palat ca să pupe inelul”, ca urmare a evenimentelor petrecute în ultimele zile vizavi de

ADVERTISEMENT

Gigi Becali i-a răspuns ferm lui Dan Șucu: „Nu l-am mai văzut pe Gino de 4 ani, la 6 luni vorbesc cu el”

Patronul campioanei României a ținut să transmită cu această ocazie că a trecut destul de mult timp de când s-a întâlnit ultima dată cu președintele LPF, astfel încât atacul lui Șucu pe seama acestui subiect nu poate fi unul plauzibil.

„Glumim, mai râdem, că oameni suntem. Eu tot prieten sunt cu ei, o să-l sun pe Rotaru. Pe Rotaru îl sun, ca nu se supără, nu e supărăcios. Ei doar au invidie pe mine, atâta, dar supărăcioși nu sunt.

ADVERTISEMENT

Dar ăsta, Dan Șucu, o să-l sun să-i spun ‘Bă, tu vrei să fii egal cu mine? Nu o să fii niciodată! Sunt băiatul lui Tase Becali, nu accepta egalitate cu nimeni. Voia să fie numărul 1 la toate, nu accepta egalitate’.

Cum să fie egalitate, dacă oamenii aveau 300 de oi și el a cumpărat o oaie în plus, 301, ca să aibă una în plus de cât are toată comuna. Cum să fie egal cu mine? Eu sunt Gigi Becali, băiatul lui Tase Becali, nu pot să fie egali cu mine niciodată.

ADVERTISEMENT

„Nu spunea el că sunt fratele mai mare?”

(n.r. Despre Gino Iorgulescu) Păi merge la fratele lui mai mare, mă, nu spunea el că sunt fratele mai mare? Să se bucure că vine la fratele mai mare. Bine, mă, nu mai poate Gino de ceea ce zic ei. Dar unde pupă inelul? Că nu l-am văzut pe Gino o dată, la șase luni vorbesc cu el. Nu l-am văzut pe Gino de la nunta aia când a fost Băsescu președinte, de 7 ani, 10 ani cred că nu l-am mai văzut pe Gino.

ADVERTISEMENT

Da, sau mi se pare că a fost aici la restaurant o dată, ne-am întâlnit noi, a venit și el, când a venit Dan Șucu cu un Ford camionetă. Și eu am venit și i-am zis ‘Bă, dacă vrei să câștigi cu mine, trebuie să vii cu mașină Rolls. Tu mergi cu camionetă Ford și eu merg cu Rolls, cum să fii egal cu mine?’.

ADVERTISEMENT

Așa este adevărul. Eu am trei Rolls-Royce-uri și el merge cu camionetă Ford. Bă, du-te întâi cu Mercedes, după aia cu Rolls Royce și după aia… Dacă mergi cu camionetă Ford, nu ai cum să fii la egalitate.

Patronul de la FCSB a încheiat într-o notă pașnică disputa cu Rotaru și Șucu: „Să mă ierte, suntem prieteni toți orice ar fi”

Adevărul că și eu îi paradesc prea mult, după ce că îi paradesc la fotbal mă mai și mândresc. Și tu ești cel mai vinovat, că tu mă întărâți, că altfel eu nu mai aveam, eu m-am dus și m-am spovedit. Acum le-am făcut pe toate numai în glumă, aseară era mânie.

Și Dan Șucu, și Mihai Rotaru să mă ierte. Suntem prieteni toți orice ar fi, suntem acolo împreună, nu am nicio răutate, le mai zic și eu. Să accepte, că sunt mai bătrân ca ei.

(…) O să vezi. O să vezi ce va fi anul ăsta, mai mare (n.r. diferența de puncte). E bine, dar nu e bine pentru fratele meu mai mic Șucu și pentru prietenul meu mai mic Rotaru (n.r. râde). Nu prea e bine. Șucu mi-a zis, m-a sunat. ‘Domn’e, ați început să mă enervați. Mă obligați să vă felicit de prea multe ori’. El e băiat educat, Dan.

Dan e băiat educat, băiat cuminte, nu ai treabă. Eu mă mai enervez și mă mai iau că sunt mai mare ca ei și trebuie să accepte, nu au ce să facă. Dar Dan e băiat cuminte. Și Mihai super cuminte om. Dar eu mă mai iau de ei, ce să facem? Asta face parte din război. Ăia ai mei trebuie să audă. Și Șut, și ăia: Bă, noi îl avem pe Hulk”,